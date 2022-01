Refroidissement éolien de -55 dans l'ouest du pays

Pendant qu’au Québec le mercure dépasse le point de congélation à plusieurs endroits, les provinces de l’Ouest canadien doivent endurer un froid extrême. Un «refroidissement éolien extrême» de -55 °C est prévu au cours de la fin de semaine pour certains secteurs.

Environnement Canada a émis des alertes pour près de l’ensemble de l’Alberta, de la Saskatchewan, du sud du Manitoba et du nord de l’Ontario. Le parc national Yoho et la vallée de la rivière Elk, en Colombie-Britannique, ainsi que quatre régions des Territoires du Nord-Ouest sont aussi touchées par une alerte.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, le refroidissement éolien peut atteindre -55 °C et devrait persister tout au long de la fin de semaine.

Au Manitoba, le refroidissement éolien devrait s’atténuer au cours de la journée de samedi et s’établir entre -30 °C et -40 °C. Samedi soir et au cours de la nuit, le refroidissement sera de nouveau entre -40 °C et -50 °C.

Le temps devrait s’adoucir dans la journée de samedi en Alberta, mettant fin au «refroidissement éolien extrême». En Saskatchewan, «l'épisode de temps extraordinairement froid» se poursuit.

Prudence

Environnement Canada demande aux citoyens vivant dans ces provinces d’être prudents.

«Des engelures pouvant survenir en quelques minutes constituent un danger constant dans ces conditions», peut-on lire sur le site web.

«Surveillez l'apparition de symptômes associés au froid: essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils.»

