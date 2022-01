10 albums qu’on a hâte d’écouter

La planète n’arrête jamais de tourner pour les créateurs de musique. Actifs comme jamais pendant la pandémie, les auteurs et compositeurs ont multiplié les parutions, et 2022 s’annonce encore comme un grand cru. Voici dix albums d’ici et d’ailleurs qui retiendront notre attention.

Lisa LeBlanc, Chiac Disco

Photo courtoisie

18 mars

Des influences des années 1970 rythmeront le retour de l’artiste néo-brunswickoise à la langue française. Ou plutôt au délicieux chiac de nos amis acadiens, comme le titre de cet album le précise.

Cardi B, titre inconnu

Photo AFP

Dans une vidéo qu’elle a publiée sur les réseaux sociaux récemment, la rappeuse new-yorkaise au style incendiaire a confirmé un nouvel album en 2022, quatre ans après la triomphale entrée en matière d’Invasion of Privacy.

Les Louanges, Crash

Photo courtoisie

21 janvier

Les mélodies remplies de groove de La nuit est une panthère, son premier album, l’ont installé parmi les artistes émergents les plus prometteurs du Québec, en 2018. Crash pourrait être l’album de la consécration pour Vincent Roberge, alias Les Louanges.

Stromae, Multitude

Photo AFP

5 mars

Une très longue pause pour se refaire une santé mentale plus tard (Santé étant d’ailleurs le titre du premier extrait), revoici le prodige pop belge. Certainement l’album le plus attendu dans la francophonie.

Grimes, titre inconnu

Photo AFP

Tout indique que la Canadienne Claire Boucher, alias Grimes et alias l’ex d’Elon Musk, va dévoiler son prochain album en 2022 puisque le travail serait complété. Selon ses dires, il s’agirait de son meilleur ouvrage à ce jour. Lancée récemment, la bombe dance house Player of Games met très bien la table, en tout cas.

Jean-Michel Blais, Aubades

Photo Ben Pelosse

4 février

Les mélodies réconfortantes de Jean-Michel Blais tomberont pile, au début février, alors que nous serons vraisemblablement encore en pleine vague d’Omicron. Pour la première fois de sa carrière, le pianiste se présente comme compositeur et collabore avec un ensemble.

The Weeknd, titre inconnu

Photo AFP

À l’écoute de ce qui serait le premier simple de son cinquième album, la chanson Take My Breath, la méga-vedette torontoise ne dérogera pas à la formule qui lui a permis de régner sur la planète pop avec Blinding Lights : les références aux années 80 sont encore présentes et efficaces.

Tire le Coyote, Au premier tour de l’évidence

Photo d'archives

11 février

Si le magnifique extrait Mathilde est un juste indicateur du niveau de qualité des nouvelles créations du poète folk rock, ce nouvel album de Tire le Coyote comptera sans aucun doute parmi les plus belles parutions québécoises de la prochaine année.

Arcade Fire, titre inconnu

Photo d'archives

Même s’ils sont éparpillés aux quatre coins du monde, les membres d’Arcade Fire ont tout de même trouvé le moyen d’enregistrer de nouvelles chansons, a confirmé Richard Reed Parry, dans une entrevue récente avec Le Journal. Un successeur pour Everything Now, qui date quand même de l’été 2017, est donc dans les plans pour 2022.

2Frères, Sous le même toit

Photo Stevens LeBlanc

Parsemée de lignes de claviers, la pièce-titre de ce qui sera le quatrième album du duo, lancée cet automne, annonce un léger virage musical. La base semble cependant demeurer la même : des mélodies folk pop et des textes qui parlent des vraies affaires. On ne change pas totalement une recette gagnante.