Antonio Brown sur le ring?

Les preneurs aux livres n’ont pas perdu de temps à s’imaginer ce que fera Antonio Brown si personne ne veut de lui dans la NFL.

Le sportsbetting.ag a en effet déjà établi des côtes d’un éventuel combat de boxe entre le receveur de passes et Jake Paul, l’ancienne vedette de YouTube qui s’est réinventé comme pugiliste.

Brown a obtenu une cote de +200, tandis que le détenteur d’une fiche de 5-0-0 (4 K.-O.) sur le ring a reçu une cote de -260. Cet hypothétique combat devra avoir lieu avant le 31 décembre 2022 pour que les paris soient valides.

Dimanche, le footballeur de 33 ans a été chassé des Buccaneers de Tampa Bay, et ce, après avoir abandonné ses coéquipiers en plein match. Visiblement frustré et en crise, Brown a retiré ses épaulettes et son gilet sur les lignes de côtés au troisième quart d’une victoire de 28 à 24 sur les Jets de New York. Il a ensuite profité d’une pause publicitaire pour quitter le terrain en direction du vestiaire.

Après le match, l’entraîneur-chef des «Bucs», Bruce Arians, a déclaré que Brown n’était plus un membre de sa formation.

Il s’agit donc de la dernière frasque d’une très longue liste d’événements malheureux survenus à la suite d’un manque de jugement de celui qui a porté les couleurs des Steelers de Pittsburgh (2010 à 2018), des Patriots de la Nouvelle-Angleterre (2019) et des Buccaneers (2020 à 2021).