Délestage au CHU de Québec-Université Laval

Le CHU de Québec reportera des milliers de rendez-vous et fermera des salles d’opération dès mercredi afin de soigner les malades de la COVID qui sont de plus en plus nombreux dans les hôpitaux de la région.

Ce délestage s'impose car près de 800 membres du personnel sont en isolement ou malades.

Aucun employé positif n’a réintégré le travail depuis que le ministre de la Santé Christian Dubé a indiqué que cela pourrait être nécessaire pour éviter plus de délestage.

«Il faut comprendre actuellement que l’élastique est extrêmement étiré et on voit le blanc dans le milieu», a indiqué Martin Beaumont, président-directeur général de l’établissement.

Reports

Dès le 5 janvier, les activités dans les blocs opératoires seront réduites à 56%. Ainsi, environ 300 chirurgies seront reportées chaque semaine.

Cette stratégie permettra de libérer 60 membres du personnel infirmier afin qu’ils se consacrent notamment aux zones chaudes de la COVID.

Aussi, près de 10 000 rendez-vous non-urgents en présentiel seront reportés ou faits à distance. Cela permettra de libérer environ 50 intervenants.

«La situation actuellement au niveau de notre main-d’œuvre est extrêmement colossale. Le défi est grand et notre personnel actuellement est dévoué», a insisté M. Beaumont.

Il rappelle aux Québécois de demeurer patients et compréhensifs devant la situation.

Chaudière-Appalaches

La situation est également difficile dans Chaudière-Appalaches.

Le CISSS comptait un total de 71 hospitalisations COVID, soit neuf de plus que la veille. Incluant 14 patients en soins intensifs, donc une augmentation de deux depuis samedi.

Et le nombre d’employés en isolement ou déclarés positifs s’élevait à près de 800 hier. Quelques travailleurs asymptomatiques ont pu réintégrer le travail.

La situation s'aggrave dans les hôpitaux de Québec

62 patients hospitalisés infectés

10 patients COVID aux soins intensifs – dont 4 en pédiatrie

13 patients positifs dans les urgences en attente d’un endroit

Le délestage débute mercredi

300 chirurgies reportées par semaine

10 000 rendez-vous reportés ou en télémédecine

