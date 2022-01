Des manifestants anti-mesures ont réussi à faire leur petit show

Si l’entrée en vigueur du couvre-feu s’est généralement faite sans heurts à travers la province, certains n’auront pas mis de temps à se faire remarquer, dont un ado qui a écopé d’une contravention après s’être fait pincer alors qu’il tentait de voler dans des véhicules au milieu de la nuit.

Le jeune de 17 ans, qui a défié l’interdiction de sortir entre 22 h et 5 h, a été démasqué grâce à ses traces de pas dans la neige, aux Cèdres, en Montérégie.

Un citoyen qui l’a aperçu a entrepris de le suivre, avant de le perdre de vue « parce qu’il est allé se cacher dans des herbes hautes, des espèces de quenouilles », relate la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Audrey-Anne Bilodeau.

« J’ai appelé le 911, je me suis habillé. [...] J’ai suivi ses traces pendant un kilomètre et c’est là que j’ai vu le jeune en question », a raconté ce citoyen, qui a préféré ne pas révéler son nom au Journal. Il affirme que ce n’est pas la première fois qu’on essaie de voler dans des véhicules sur sa rue.

Non seulement le jeune homme a écopé d’une amende de 1500 $ pour non-respect du couvre-feu, mais il pourrait aussi faire face à des accusations de tentative de vol et d’intrusion de nuit, pour s’être retrouvé sur un terrain privé sans justification.

Des opposants aux mesures sanitaires ont également commencé leur année 2022 avec des amendes salées.

En effet, une première manifestation qui s’est tenue devant le parlement de Québec le 31 décembre a rassemblé une cinquantaine de personnes, dont plusieurs figures de proue du mouvement contre les mesures sanitaires, incluant le militant François Amalega Bitondo, selon des images qui circulent sur les médias sociaux.

Se donner en spectacle

« Ils ont commencé à arriver en début d’après-midi, et rendu à 22 h, leur but c’était de se faire arrêter », a expliqué le sergent Éric Boucher, du Service de police de la Ville de Québec, qui a précisé que « des arrestations ont eu lieu et des constats d’infractions ont été donnés ».

Plusieurs de ces mêmes personnes se sont ensuite rendues à Montréal samedi pour participer à une autre manifestation après 22 h, qui a rassemblé une centaine de personnes devant le bureau du premier ministre François Legault.

Quelques minutes plus tard, les policiers du SPVM ont commencé à distribuer un total de 57 constats d’infraction en plus d’une arrestation pour voie de fait contre un policier. Des amendes de plus de 85 000 $ ont été remises pour ce seul rassemblement.

M. Amalega Bitondo, qui a été détenu avant de se faire remettre une contravention lors de cette soirée, continue depuis le début de la pandémie de garnir sa collection d’amendes, qui se chiffrait l’automne dernier à plus de 40 000 $.

Dans les autres grandes villes du Québec, l’entrée en vigueur du couvre-feu s’est déroulée dans le calme, comme à Laval, où seulement deux contraventions et quatre avertissements ont été donnés lors des deux premiers jours.

Le retour du tour de chien

Par ailleurs, le gouvernement du Québec devrait à nouveau permettre aux citoyens de promener leur chien pendant le couvre-feu, après avoir soulevé un tollé la fin de semaine dernière en retirant cette exception qui était prévue lors du premier couvre-feu de janvier 2021.

Samedi soir, le ministère a assuré au journal 24 heures que le décret serait modifié pour autoriser ces promenades « dans les plus brefs délais ».

– Avec Roxane Trudel