Fred vanVleet se lève pour les Raptors

Fred vanVleet a une fois de plus été dominant pour les Raptors de Toronto, qui ont vaincu les Knicks au compte de 120 à 105, dimanche à New York.

Le meneur a totalisé 35 points en 31 minutes sur le terrain. Il a notamment réussi sept de ses 13 tirs du centre-ville. Il a ajouté cinq rebonds et autant de mentions d’assistance. vanVleet avait également récolté au moins 30 points lors de deux de ses trois sorties précédentes.

Pascal Siakam a également contribué à cette victoire avec 20 points et 14 rebonds.

Les Québécois Chris Boucher et Khem Birch ont connu des sorties plutôt discrètes. Le premier a cumulé 12 points et quatre rebonds en 21 minutes, puis le second a obtenu six points en 19 minutes.

Evan Fournier a été le joueur le plus productif dans la défaite en vertu d’un dossier de 20 points.