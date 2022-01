Les Lions frappés de plein fouet par la COVID-19

Après le Canadien de Montréal et le Rocket de Laval, c’est au tour des Lions de Trois-Rivières de se retrouver en congé forcé en raison de la COVID-19.

L’organisation de la Mauricie a en effet annoncé, dimanche, que neuf joueurs et deux membres du personnel l’organisation devront suivre le protocole de COVID-19. Il s’agit des joueurs Mathieu Brodeur, Jonathan Joannette, Olivier Galipeau, Nicolas Lariviere, Alexis D’Aoust, Darick Louis-Jean, Marc-Antoine Gélinas, Tristan Bérubé et Mathieu Brisebois, de même que l’entraîneur-chef Éric Bélanger et l’entraîneur vidéo Alex Cousineau.

Le club-école du Tricolore devait initialement affronter le Thunder des Adirondacks dimanche après-midi,mais le match a été reporté. La formation trifluvienne a plutôt amorcé une pause dont la durée est actuellement indéterminée.

Les Lions sont actuellement deuxièmes dans la section Nord en vertu d’une fiche de 14-9-1 bonne pour 29 points.