Manifestations anti-COVID: un pasteur et son frère arrêtés à Calgary

Un pasteur connu pour ses positions anti-mesures sanitaires et son frère ont été arrêtés et accusés, samedi, après avoir manifesté sur le terrain du ministre de la Santé de l’Alberta.

Le pasteur Artur Pawlowski et son frère Dawid, qui ont déjà fait face à la justice pour avoir défié les règles sanitaires par le passé, ont rejoint une cinquantaine de manifestants devant la demeure du ministre Jason Copping.

La police de Calgary a confirmé qu'elle a arrêté deux manifestants parce qu'ils violaient une ordonnance de la cour, sans dévoiler leurs noms. Cependant, une vidéo publiée sur la page Facebook du pasteur controversé montre l’arrestation de ce dernier et de son frère peu de temps après la manifestation, alors qu’ils se trouvent en voiture.

«C’est ce qui se produit lorsque vous vivez au China-da, s’est insurgé Artur en se filmant. Vous allez vous faire arrêter par la Gestapo.»

La vidéo, d’une durée d’un peu plus de sept minutes, recèle un vaste éventail de références au nazisme, le pasteur allant jusqu’à rebaptiser le premier ministre Jason Kenney du nom de «Adolf Kenney».

Plus tard, au cours de l’arrestation des deux frères, on entend une troisième personne dans le véhicule, qui filme toute la scène, traiter les policiers de Calgary de «nazis» et se moquer d’eux.

L’avocate des deux frères, Sarah Miller, a confirmé au Calgary Herald que les Pawlowski ont été accusés de bris d’ordonnance.

Le premier ministre s’est désolé de la tournure de cette soirée du jour de l’An. «Tous les Albertains ont le droit de manifester pacifiquement. Ce droit ne permet pas d’empiéter sur les terrains de maisons privées et de harceler les familles des gens du service public», s’est-il insurgé sur Twitter.

«Malheureusement, ce n’est pas la première fois que cette portion des conspirationnistes antivaccins tente d’intimider des élus du gouvernement de cette façon. Je suis certain que la majorité des Albertains rejettent cette forme d’extrémisme», a-t-il ajouté.

