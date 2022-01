COVID: on récolte ce qu’on a semé

Vous avez vu ce qui se passe en Angleterre ?

Le ministre de la Santé a dit aux Anglais qu’ils devaient apprendre à vivre avec le virus.

« Les restrictions à notre liberté ne doivent intervenir qu’en tout dernier ressort, a dit le ministre en entrevue, car les confinements entraînent un énorme coût social et économique... »

Au lieu de serrer encore plus la vis à ses citoyens, l’Angleterre vise à atteindre une sorte d’immunité collective grâce à la vaccination et au dépistage massif.

On protège les plus vulnérables, mais on permet aux gens qui sont le moins à risque de se retrouver à l’hôpital de vivre une vie à peu près normale.

UN SYSTÈME DE SANTÉ MALADE

Pendant ce temps-là, ici, on ferme tout pour tout le monde.

Et on impose la plus extrême des mesures, qu’on ne devrait adopter qu’en dernier recours, c’est-à-dire un deuxième couvre-feu.

On dit aux gens de se terrer dans leur sous-sol, de ronger leur frein et de broyer du noir au lieu d’affronter ce variant qui, oui, est plus contagieux, mais est moins dangereux.

Pourquoi ?

Pour une raison simple : parce que notre système de santé est malade.

Précaire.

Hyper fragile.

Et ça ne date pas de la pandémie. Ça fait des années que c’est comme ça.

On récolte en fait ce que des années d’incurie ont semé.

Un de mes amis est médecin spécialiste. Il a déjà travaillé en Suisse.

Là-bas, me dit-il, le système de santé est... en santé.

Comme tout système de santé devrait l’être.

Des centaines de personnes (non vaccinées pour la plupart) se ramassent à l’hôpital, car elles ont attrapé le variant Omicron ?

Ce n’est pas la panique.

Le système est capable d’encaisser le coup et ne menace pas de péter au frette, comme le nôtre.

Pourquoi ? Parce qu’en Suisse, des travailleurs de la santé, en veux-tu, en v’là.

Ils en ont formé à la tonne.

Dix pour cent des travailleurs de la santé se retrouvent sur le carreau après avoir été contaminés ?

Pas de problème, il y a tellement de médecins et d’infirmiers, là-bas, que le système peut continuer de fonctionner malgré tout.

DU NIAISAGE NIAISEUX

C’est ça, un bon système de santé.

Un système qui est capable de fonctionner même si une crise se présente.

Mais ici, ce n’est pas comme ça.

Pourquoi ? Parce qu’on n’a pas prévu qu’une crise pouvait éclater un jour.

On gère au jour le jour et à la petite semaine.

Regardez le vieillissement de la population.

Ça fait des décennies que nos démographes tirent la sonnette d’alarme : la population du Québec vieillit à la vitesse grand V, ça va entraîner une forte pression sur le système de santé, blablabla.

Qu’est-ce qu’on a fait ?

Rien.

On a continué de construire des châteaux de sable sur la plage alors qu’une vague monstrueuse qu’on pouvait voir venir de très loin s’approchait...

Pas étonnant qu’on soit dans la chnoute jusqu’au cou.

On a niaisé sur les masques, la ventilation, le dépistage, le criblage, la troisième dose...

Résultat : on doit retourner en arrière et tout fermer.

Décourageant.