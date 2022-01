Des migrants déclarés positifs au chemin Roxham

Plusieurs migrants qui ont franchi récemment le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle ont été déclarés positifs à la COVID-19.

De nombreux migrants qui cherchent la sécurité au Canada et passent par le chemin Roxham ces jours-ci ont été déclarés positifs à la COVID-19, et plus précisément touchés par le variant Omicron.

Pris en main, à leur arrivée, ils ont effectué un test puis ont été isolés dans des roulottes hivernales près de la frontière, où ils font leur quarantaine.

Lundi après-midi, une mobilisation de minibus et de voitures de taxis a récupéré des migrants pour ensuite les conduire vers des hôtels.

Dans la même journée, une douzaine de demandeurs d’asile aux prises avec Omicron nécessitaient un transfert vers des lieux sécurisés et encadrés.

Environ une centaine de migrants franchissent chaque jour la frontière via le chemin Roxham. Présentement, près de 1000 d’entre eux sont logés au YMCA de la métropole, situé au niveau de la rue Tupper, mais aussi à la place Dupuis, qui accueillait jusqu’ici des personnes itinérantes.

«Ça fait des années que le problème du chemin Roxham existe, ça fait des années que le parti conservateur demande de fermer la brèche et faire une entente, nous assurer qu’il n’y a pas de demande d’asile fait à la frontière terrestre, et il n’y a rien qui bouge», s’est plaint Pierre Paul-Hus, député conservateur de la circonscription de Charlesbourg.

«On veut bien ouvrir, évidemment, les frontières du Québec aux demandeurs d’asile, mais encore faut-il le faire dignement et dans l’ordre par des passages réguliers, et pour ça il faudrait suspendre l’entente pour les tiers pays sud», a martelé Joël Arseneau, chef parlementaire du Parti Québécois.

– Avec les informations de Yves Poirier