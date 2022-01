Des souvenirs encore frais...

Dès la fin des années 80, Marie Bernier a été littéralement happée par l’émission Passe-Partout, ressentant un fort lien avec Marie Eykel. Plus tard, la comédienne ne manquait rien de l’humour de La petite vie et des rebondissements dans Virginie. Bref, la télé, elle l’a souvent regardée.

Marie, quelles émissions jeunesse vous ont marquée ?

J’ai été une grande fan du Passe-Partout de la fin des années 1980. Iniminimagimo aussi m’a beaucoup marquée. J’adorais me faire raconter des histoires, ce qui n’est sans doute pas étranger à mon désir d’en raconter. J’adorais Le Club des 100 watts avec son côté déjanté et absurde.

Quels sont vos plus beaux souvenirs d’enfance liés au petit écran ?

J’adorais être la première réveillée le samedi matin, attendre le début de la programmation et m’installer devant les « p’tits bonhommes ». J’ai aussi de beaux souvenirs des soupers spéciaux pendant lesquels mes parents me permettaient de manger devant la télé en écoutant Passe-Partout.

Regardiez-vous beaucoup la télévision quand vous étiez jeune ?

J’ai toujours été une fan de télévision. J’ai beaucoup achalé mes parents pour avoir le Canal Famille ! J’avais l’impression que je manquais quelque chose ! Vers l’âge de 10-11 ans, j’enregistrais les épisodes de La petite vie et de Virginie, et je les apprenais par cœur.

Y a-t-il un personnage qui vous a influencée ?

Je reviens à Passe-Partout. C’est très spécial le lien qui m’unissait à elle. Comme une amie, une grande sœur qui est toujours là. Le fait que le personnage s’adressait directement à la caméra a définitivement fait en sorte que les enfants qui l’écoutaient se sentaient moins seuls. Quand j’ai rencontré Marie Eykel, il y a quelques années, j’ai été extrêmement émue, comme si je retrouvais une amie précieuse. J’ai fait beaucoup de théâtre pour les enfants et j’ai toujours pris ce rôle au sérieux ; j’ai toujours considéré que c’était une grande responsabilité que de rencontrer les enfants et d’être généreuse avec eux.

Que pensez-vous de la télévision jeunesse d’aujourd’hui ?

Je trouve formidable qu’il y en ait pour tous les goûts et pour tous les âges. Dans les années 1990, il n’y avait pas autant d’offres pour les adolescents et aujourd’hui, avec les réseaux sociaux et la facilité d’accès à tout ce qui se fait ailleurs, je trouve d’autant plus important qu’on s’adresse à eux en leur parlant de références d’ici, avec des modèles d’inclusion, de diversité et de tolérance.

Marie Bernier prête ses traits à Sylvie Cadieux, la gérante du Château Frontenac, théâtre d’un meurtre sordide, dans la deuxième saison de la série La faille, disponible sur Club illico.