«Il va falloir apprendre à vivre avec le virus», dit un député

Les nouvelles mesures sanitaires en vigueur depuis vendredi ont été dénoncées vivement par le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault, qui estime que le gouvernement doit changer son mode de gestion de la pandémie et adopter des mesures moins contraignantes pour la population.

«Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec le virus!» s’est-il exclamé.

Sylvain Gaudreault dit comprendre la gravité de la situation, mais il déplore que le gouvernement de François Legault continue de gérer la crise comme au premier jour de la pandémie, il y a bientôt deux ans.

«C'est préoccupant, mais ce n'est pas comme si on ne l'avait pas venu venir Omicron, a-t-il nuancé. Ça fait des semaines qu'on voit ce qui se passe ailleurs dans le monde. Donc je pense qu'on doit apprendre à vivre avec le virus tout en conservant certaines mesures parce que le respect des mesures c'est important, mais il faut changer le mode de gestion.»

Comme plusieurs citoyens, il s'interroge sur la nécessité d'imposer un autre couvre-feu.

«On n'a pas de preuves scientifiques que cette mesure a un impact réel sur la contagion», a soutenu le député.

Encore des éclosions chez les aînés

La progression du variant Omicron a été fulgurante au Saguenay–Lac-Saint-Jean, pendant la période des Fêtes. Les autorités régionales de la santé ont dénombré environ 800 cas la semaine avant Noël, comparativement à plus de 3600 entre le 25 décembre et le 1er janvier.

La résidence privée pour aînés Le 54 Centre-ville est aux prises avec une importante éclosion. Neuf employés et 14 résidents y ont été déclarés positifs.

Au CHSLD Georges-Hébert du secteur Arvida, 18 cas ont été confirmés aussi.

«Le virus est partout donc c'est de plus en plus difficile à contrôler, a admis le directeur régional de santé publique, le Dr Donald Aubin. Chacun d'entre nous a la responsabilité de prendre les mesures qui s'imposent pour limiter le plus possible la contamination.»

Plus d'une trentaine de personnes étaient hospitalisées lundi dans la région, dont six aux soins intensifs.

Quatre décès se sont ajoutés au bilan régional en deux jours, pour un total de 281 depuis le début de la pandémie.