Itinérance: un message d’espoir après avoir touché le fond du baril

Un diplômé en génie mécanique de l’Université Laval qui a trouvé refuge à Lauberivière revient de très loin, après avoir connu l’enfer de la drogue et l’itinérance. Par son témoignage, il espère en inspirer d’autres à s’en sortir.

« J’étais promis à un bel avenir », évoque François Denault, 49 ans, lorsque Le Journal l’a rencontré à Lauberivière, où il occupe un petit appartement supervisé.

L’histoire de M. Denault, natif de Sainte-Foy qui a grandi dans une famille aisée grâce à son père, un professionnel de la santé, illustre bien le fait que la maladie mentale ne connaît pas de classe sociale.

Après avoir vu sa mère sombrer dans une dépression à la suite d’une séparation, il a commencé à expérimenter ses premiers joints et ses premières cuites. Comme il ne dérangeait pas à l’école et qu’il réussissait très bien, personne n’a vu sa détresse.

« À 16 ans, j’étais déjà alcoolique de fin de semaine », dit-il. Malgré sa « double vie », François Denault a reçu son diplôme d’ingénieur mécanique avec une moyenne supérieure.

« À la dernière session de mon bac, j’ai fait une grosse dépression », relate-t-il. C’est alors qu’il reçoit le diagnostic : trouble affectif bipolaire type 1.

« Le problème, c’est que je prenais mal mes pilules et que je consommais toujours. La pire chose à faire quand on est bipolaire, c’est d’arrêter ses pilules quand on pense qu’on est correct. »

Isolement et souffrance

Au boulot, M. Denault, qui a travaillé pour des firmes connues, croule sous la pression. Survient un accident de sport où il se fracture des vertèbres et c’est la débandade. Dans le jargon, il fait une décompensation. Toute sa vie bascule.

En le voyant faire des séjours en établissement psychiatrique, ses amis le désertent. Livré à lui-même, il vit l’isolement et la souffrance. Il se réfugie dans la délinquance et la consommation de drogue. Il doit fréquenter les soupes populaires, à Québec et à Montréal. « Tout tournait autour de ma prochaine dose, mais en même temps, j’avais toujours l’espoir d’arrêter », relate-t-il.

Morphine, crack, cocaïne, tout y passe jusqu’à ce qu’il fasse une surdose. Sans le sou, il est contraint de mendier dans la rue. « Le regard des gens, ça fait mal. Tu te sens rejeté, en plus que tu essaies de te tuer. »

M. Denault est maintenant sobre depuis quatre ans. Il a mis de l’ordre dans sa vie et il a fait la paix avec sa famille.

Un déménagement qui dérange

On l’a vu dans les derniers mois, le déménagement de Lauberivière rue du Pont, dans Saint-Roch, a créé bien des remous dans le voisinage. Comme il habite dans l’immeuble, il côtoie la clientèle du refuge au quotidien.

« Je n’ai pas de pitié, mais je suis très empathique par rapport à leur situation et à la dureté de la vie. Quand tu rentres chez vous et que tu voies du monde couché à terre, ça m’enlève le goût d’y retourner. »

Se raccrocher à la vie d’abord et avant tout

Un ancien habitué de la rue, qui a vécu en situation d’itinérance volontaire pendant plus d’un an, a traversé l’Ouest canadien et il s’est même rendu à Hawaï sans un sou en poche.

Alexandre Proulx, ex-itinérant

Alexandre Proulx, 31 ans, de Québec, a voyagé sur le pouce, mangé dans des églises et dormi lorsque c’était possible dans des missions, comme l’Armée du Salut.

« Le plus tough dans la vie d’un itinérant, ce n’est pas de savoir ce qu’on va manger ou où on va dormir, c’est de vouloir vivre et de vouloir participer à nouveau à la société », dit-il.

Alexandre Proulx a grandi dans le quartier Saint-Jean-Baptiste. Il vit avec un TDAH, et parfois des épisodes schizophréniques.

Ce n’est pas la première fois qu’il a recours aux services de Lauberivière. Cette fois-ci, il s’est retrouvé sans logement à la suite d’une rupture amoureuse. Lors du passage du Journal, il était en attente d’une chambre dans une autre ressource où il sera supervisé par une équipe.

Rejeter la société

« Quand tu vis dans l’itinérance, c’est parce que tu as rejeté la société, la famille et les amis. Tu as rejeté la vie en tant que telle parce que tu n’as pas d’hygiène, tu n’as pas de qualité de vie », exprime-t-il.

« C’est de trouver la volonté de vivre qui est dur. La survie, c’est ça qui nous retient de [nous] enlever la vie. Il faut improviser. Quand ça fait trois ou quatre jours que tu n’as pas eu de repas, ostie, que tu es heureux quand tu en as un. »

Lorsqu’il vivait dans la rue, Alexandre Proulx était indifférent au regard des passants.

« C’est sûr que l’image que tu donnes aux gens est déprimante, tu le sais que tu es dans les pattes de tout le monde. Tu le sais, à la base, que les gens vont te mépriser pour ce choix-là. C’est carrément une partie de toi qui meurt quand tu es itinérant. »

Son cheminement l’a amené à une prise de conscience.

« J’ai voulu m’en sortir parce que je n’aime pas être un loser. C’est une étape que j’ai trouvée intéressante à vivre, mais il fallait que je me raccroche à quelque chose de vivable parce que je ne voulais pas caler des gens de ma famille et des amis autour de moi. »

