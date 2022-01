La fondatrice de la start-up Theranos condamnée pour fraude

Elizabeth Holmes, ancienne star de la Silicon Valley qui promettait de révolutionner les tests sanguins avec sa start-up Theranos, a été condamnée lundi pour fraude par un tribunal de Californie.

Le jury du tribunal de San José l'a reconnue coupable d'escroquerie envers des investisseurs mais l'a acquittée de certains chefs d'accusation et n'a pu se mettre d'accord sur d'autres faits qui lui étaient reprochés. Theranos promettait des outils de diagnostic plus rapides et moins chers que ceux des laboratoires traditionnels, mais ses machines n'ont jamais fonctionné.

