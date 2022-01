L’armée prête main-forte pour la campagne de vaccination au Québec

Le personnel des Forces armées canadiennes va être déployé dès lundi afin de venir grossir les rangs pour l’accélération de la campagne de vaccination au Québec.

C’est ce qu’a annoncé le ministre de la Protection civile, Bill Blair, sur Twitter en matinée.

«Suite à l’approbation de la demande d’aide fédérale du Québec, le personnel des Forces armées canadiennes commencera son déploiement aujourd’hui afin de soutenir la campagne de vaccination de la province», a-t-il écrit lundi.

«Nos fonctionnaires continuent d’évaluer quelles autres ressources fédérales peuvent être utilisées pour aider la province à combattre la COVID-19», a ajouté le ministre.

Une évaluation des besoins est actuellement réalisée par l’armée afin d’identifier les besoins spécifiques et d’être en mesure de déployer le nombre approprié de militaires, a indiqué par courriel le lieutenant Daniel Alejandro Pineda Revelo, Officier des affaires publiques, 2e Division du Canada et Force opérationnelle interarmées (Est).

Des séances de familiarisation pourraient toutefois être attribuées dès mardi aux militaires.

«Dans la planification des derniers jours, plusieurs scénarios impliquant différentes régions ont été développés. Par contre, à la demande de la province et selon leur priorité, nous nous concentrons sur la région de Montréal pour le moment», a précisé le lieutenant.

L’accueil et l’orientation des personnes dans les centres de vaccination ainsi que le nettoyage et la désinfection des surfaces et des zones pourraient faire partie des tâches assignées.

Ottawa avait répondu favorablement à l’appel de Québec pour venir en assistance afin de faire face à la propagation du variant Omicron dans la province.

La ministre de la Sécurité publique du Québec, Geneviève Guilbeault, avait alors mentionné que la situation épidémiologique était «devenue critique» dans une lettre envoyée au fédéral.

Le Québec a fait part de 15 293 nouveaux cas lundi, après plusieurs journées de records dans la mise à jour des cas quotidiens.

