Le Bye bye qui frappe fort

Pas de cinéma. Pas de théâtre. Pas de concert. Pas de spectacle d’humour ou de danse. Pas le choix de rester à la maison. Heureusement que le Bye bye était bon cette année, sinon on aurait fait une dépression collective.

Le Bye bye a fait des blagues sur les wokes et les anti-wokes, sur les racisés, les racistes et les antiracistes, sur les non binaires et les LGBT, sur la gauche et la droite, et même sur Pénélope McQuade, la papesse de la rectitude politique. Bravo.

Maintenant, est-ce que cet esprit irrévérencieux et cinglant pourrait être présent à Radio-Canada les 364 autres jours de l’année ? Pourquoi est-ce que la liberté de penser est présente à Rad-Can seulement le soir du 31 décembre ?

LES WOKING DEAD

J’avoue que j’ai été agréablement surprise. Je ne pensais pas qu’ils iraient aussi loin. En termes de rectitude politique, on doit reconnaître que le Bye bye 2021 a fait preuve d’audace. J’ai adoré que le numéro de RBO sur le mini-putt inclue une blague sur la communauté LGBT. J’ai apprécié que le numéro sur Véro et sa ménopause ridiculise à quel point elle et Louis « tirent les ficelles » à Radio-Canada.

Et je me suis tordue de rire avec le numéro sur le Monsieur Patate inclusif, une vraie pièce d’anthologie. « Pour être certain que tout le monde se sente inclus dans notre campagne de marketing, on rajoute le pénis, la vulve, le pénis avec une vulve en dessous, la vulve avec un pénis de chaque bord, le micro pénis, le clito-pénis, la massue (qui est une énorme vulve), le double pénis qui se rejoint à la base, la petite main que les doigts c’est toutes des pénis, les yeux en forme de vulve, la vulve oreille, le chapeau gland, ou le gland chapeau c’est selon, le bourgeon pénis pour ceux qui ont eu un accident de moto et qui ont glissé sur l’asphalte, le nombril que quand tu regardes de trop près tu te rends compte que c’est une vulve, le pénis et la vulve rétro, la vulve avec le pénis qui sort au centre comme dans Alien, le pénis clown extensible. (...) pour être honnête, c’est juste pour se faire un gros coup de pub gratis, on sait même pas ce que ça veut dire non binaire. »

Il y avait un souffle de liberté de penser qui régnait sur ce Bye bye. Mais pourquoi est-ce que le reste de l’année, les animateurs se prennent autant au sérieux ? Pourquoi ce pas de recul face à « l’équité, l’inclusion, la diversité » est totalement absent des émissions d’affaires publiques ? Pourquoi à la radio et à la télé, on ne se permet plus d’avoir un regard critique sur le moindre phénomène de société ? Pourquoi est-ce qu’on réserve au dernier jour de l’année le droit de dire « le roi est nu » ? Je pense entre autres au numéro se moquant d’Hubert Lenoir et de sa technique d’avaler un micro. Pourquoi le reste de l’année on ne se permet pas de partir à rire devant un artiste qui se prend autant au sérieux ?

UNE BONNE RÉSOLUTION

Oui, vraiment, on a bien rigolé le 31 décembre de onze heures à minuit.

Maintenant, est-ce qu’à Radio-Canada on peut dire « Bye bye » à la pensée unique pour 2022 ?