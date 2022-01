Le couponing pour la bonne cause

Une adepte du couponing a offert des denrées qu’elle accumulait depuis quelques semaines pour dépanner des citoyens de sa municipalité qui se sont retrouvés le bec à l’eau à cause de la fermeture des épiceries, dimanche.

«Ça m’apporte un grand bien-être et ça inculque de bonnes valeurs à mes enfants. Il faut se serrer les coudes dans une communauté», lance Caroline Cadorette, tout sourire.

Les deux prochains dimanches, comme hier, tous les commerces seront fermés au Québec, excepté les dépanneurs et les pharmacies. Mais bien que le gouvernement en eût fait l’annonce le 30 décembre, plusieurs se sont butés à des portes closes ce week-end.

Bien consciente de la situation, Mme Cadorette a décidé d’ouvrir gratuitement sa «réserve» aux gens qui auraient des besoins de dernière minute. Du savon au jus d’orange, en passant par du ketchup ou des médicaments, elle a de quoi ravitailler quelques familles pendant des semaines grâce à ses talents de couponing.

«Depuis samedi — les épiceries étaient aussi fermées le jour de l’An —, une vingtaine de personnes sont venues ramasser ce qui leur manquait», raconte cette dame de Sainte-Julie, sur la Rive-Sud de Montréal.

Un peu de bonheur

Évidemment, comme la fermeture des commerces se voulait une mesure pour restreindre les contacts, il allait de soi pour Caroline Cadorette de ne pas faire entrer de visiteurs chez elle.

À plus forte raison, elle est considérée comme une personne à risque parce qu’elle souffre du cancer du sein et qu’elle suit un traitement pour en guérir.

Lorsqu’elle reçoit les «commandes», elle prépare donc les produits et les dépose sur son balcon pour qu’ils y soient cueillis par les personnes dans le besoin. Le tout, accompagné d’une «pierre du bonheur» qu’elle décore à sa façon.

«Depuis le début de la pandémie, j’en peins et j’en remets aux gens, pour créer un peu de bonheur en ces temps moins faciles», explique la dame.

Pas une première fois

Éducatrice en milieu familial à la base, Mme Cadorette a commencé le couponing il y a cinq ans. Depuis, en plus de faire d’énormes économies, elle ne cesse d’aider les personnes moins nanties de sa communauté.

Elle a notamment fait de nombreux dons à la Maison de l’entraide et à la Maison des jeunes de Sainte-Julie, tout en gérant une page Facebook d’entraide nommée Donner au suivant.

«D’aider les gens, c’est ça qui me maintient en vie», lance la bonne samaritaine.

Une fermeture qui en a surpris plus d’un

De nombreux Québécois qui n’étaient pas au courant de la fermeture des commerces, dimanche, ont été surpris de se buter à des portes closes.

«Quand tu ne le sais pas, ça surprend!» lance Léon L’Italien, croisé alors qu’il retournait bredouille à sa voiture après avoir tenté de se rendre aux Cochons tout ronds, à Québec.

«Fermer les commerces le dimanche, d’accord. Mais on ne devrait pas toucher à ceux qui vendent de la nourriture, c’est un service essentiel!» peste-t-il.

Comme plusieurs, il a dû changer ses plans pour son souper au lendemain du jour de l’An, lui qui prévoyait faire le plein de charcuteries.

Sabrina Jones a fait le même constat au Maxi de Beauport.

«On ne pensait pas que ça incluait les épiceries, mais il faut s’adapter», affirme-t-elle.

«On ne peut rien faire»

Aux Galeries de la Capitale, le stationnement complètement vide a mis la puce à l’oreille de Maggy Meier et son frère Tristan.

Mais ce n’est qu’en tentant d’ouvrir la porte du centre d’achat qu’ils se sont rappelé la conférence du premier ministre Legault, jeudi.

«C’est dommage, déplore Mme Meier. Pour plusieurs, c’était le dernier moment pour profiter de leurs vacances et décompresser avant le retour à l’école ou au travail et on ne peut plus rien faire.»

Risque d’achalandage élevé

Pour le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), on croit qu’il s’agit d’un moindre mal pour continuer de fonctionner à travers la crise actuelle.

Toutefois, cette mesure pourrait augmenter l’achalandage sur de courtes périodes durant les autres jours de la semaine, ayant l’effet inverse de celui escompté, soit de réduire les contacts.

«Ça paraît banal, mais ça risque de créer des goulots d’étranglement, d’autant plus dans les commerces qui doivent vivre avec une pénurie de main-d’œuvre», explique Michel Rochette, président de la section québécoise du CCCD.

