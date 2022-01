L’engagement des puissances nucléaires va «accroître la confiance mutuelle », selon Pékin

La Chine a estimé que l’engagement lundi des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU, dont elle-même, à prévenir la propagation des armes atomiques allait « accroître la confiance » et réduire le risque de conflit nucléaire.

« La déclaration commune publiée par les dirigeants des cinq États dotés d’armes nucléaires (États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni et France, NDLR) contribuera à accroître la confiance mutuelle et à remplacer la concurrence entre les grandes puissances par la coordination et la coopération », a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Ma Zhaoxu cité par l’agence de presse officielle Chine Nouvelle.

M. Ma a qualifié l’accord de « positif et de poids », ajoutant qu’il contribuerait à créer une « relation équilibrée entre les grandes puissances ».

La déclaration « incarne la volonté politique des cinq pays de prévenir la guerre nucléaire et exprime la voix commune du maintien de la stabilité stratégique mondiale et de la réduction du risque de conflit nucléaire », a affirmé M. Ma, selon Chine Nouvelle.

« Les cinq pays devraient prendre la déclaration commune comme un nouveau point de départ, accroître la confiance mutuelle, renforcer la coopération et jouer un rôle actif dans la construction d’un monde de paix durable et de sécurité universelle », selon la même source.

Ces pays se sont engagés lundi à « prévenir la poursuite de la dissémination » des armes nucléaires, dans une déclaration commune publiée avant une conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération (TNP).