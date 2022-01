Les Canadiens n'ont jamais autant voyagé depuis le début de la pandémie

L'émergence du variant Omicron bouleverse à nouveau le transport aérien tout comme le tourisme et de nombreux vols sont annulés au quotidien dans le monde. Ironiquement, il semble que les Canadiens n’ont jamais autant voyagé depuis le début de cette pandémie.

«Le gouvernement du Canada publie les données du nombre de passagers contrôlés au contrôle de sécurité de chaque aéroport canadien, tous les jours. Depuis les trois derniers jours de données, ils ont dépassé 100 000 passagers par jour, explique Andrew D’Amours, cofondateur du site FlyTrippers.

«C’est le top 3 des journées depuis le début de la pandémie avec 109 000, 105 000 et 102 000 passagers. On avait juste dépassé 100 000 une fois en une journée depuis le début de la pandémie.

À Montréal-Trudeau, lundi, une cinquantaine de vols vers des destinations soleil ou vers des villes de l’ouest ont été annulés. Pourtant, ça ne semble pas décourager certains voyageurs à prendre l’avion.

«Les gens ont peur, mais d’une certaine façon, ils partent parce que s’ils sont bien assurés, ils se sentent bien protégés, a souligné Brigitte Tiano, directrice et présidente chez Voyage Évasion Monde, à TVA Nouvelles.

«(D’autres voyageurs) ont peur que les frontières ferment et qu’ils ne soient plus capables de revenir. C’est la plus grande angoisse du consommateur, pas tant de partir.»

Décidément, les voyageurs n’ont pas broché face à Omicron depuis que ce variant s’est abattu sur le pays en fin d’année 2021.