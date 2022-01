L’Est-du-Québec n’est pas épargné par la cinquième vague de COVID-19

Près des deux tiers des lits réservés aux patients atteints de la COVID-19 sont occupés dans l'Est-du-Québec, où les cas continuent d’augmenter.

Le Bas-Saint-Laurent, qui comptait 274 cas actifs le 20 décembre, en compte maintenant 2784.

Sur les 22 lits disponibles dans la région, 14 sont utilisés par des patients contaminés par le virus, soit 64%. Six se trouvent à l’hôpital de Rimouski et huit, à Rivière-du-Loup.

Onze éclosions sont actives dans les différents milieux de soins du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent.

Le député de Rimouski a demandé aux gens de la région de respecter les mesures, même si plusieurs peinent à voir clair dans les différents changements.

«Ce que je ne voudrais pas c’est qu’il y ait des bris de confiance, je pense qu’il faut continuer à faire confiance, il faut aller chercher notre troisième dose et il faut faire en sorte de respecter les règles pour passer à travers», a affirmé Harold LeBel.

Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, a lui aussi demandé aux résidents de la région de se serrer les coudes le temps que la crise passe. «Il faut se protéger, protéger les autres, vivre ensemble présentement et il faudra vivre ensemble après la pandémie.»

La situation est tout aussi problématique sur la Côte-Nord, où les cas de COVID-19 se multiplient. On y compte présentement 758 cas actifs, alors que la région avait enregistré à peine 900 cas avant la période des Fêtes, et ce, depuis le début de la pandémie.

Une personne est actuellement hospitalisée sur la Côte-Nord. La région a une capacité de six lits pour les patients atteints de la COVID-19.

On recense aussi des éclosions de COVID-19 dans trois installations du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord, notamment au CHSLD N.-A.-Labrie, à Baie-Comeau (8 résidents et 5 travailleurs), au CHSLD des Bergeronnes (9 résidents et 10 travailleurs) et au Centre de réadaptation pour les jeunes en difficulté d'adaptation de Sept-Îles (moins de 5 travailleurs).

La situation inquiète le député de René-Lévesque, Martin Ouellet, qui appréhende des bris de service. «Lorsqu’on est dans une situation problématique où il peut y avoir des ruptures de service, notamment en soins de santé mais aussi en approvisionnement, évidemment qu’une région comme la Côte-Nord est la première touchée», a expliqué M. Ouellet.

