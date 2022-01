Mylène St-Sauveur joue une sergente-enquêtrice de plus en plus habile dans «Alertes»

La comédienne Mylène St-Sauveur campe une policière qui devient, d’une enquête et d’un rebondissement à l’autre, un pilier de l’Escouade spéciale des personnes disparues dans la série Alertes.

Lily-Rose Bernard, son personnage, n’a pas froid aux yeux et est très engagée dans son travail de sergente-enquêtrice. Elle a toutefois moins de succès avec ses histoires de cœur.

Au cours de la première saison bouclée en décembre dernier, on a vu Lily-Rose prendre ses distances de Pascal (Jean-Simon Leduc), qui a plongé dans une spirale obsessive après la sortie de prison de Sylvain Lanctôt (Louis-Philippe Dandenault).

«Pascal s’est rapproché de Sylvain Lanctôt, l’homme qui a tué son père, et il s’est mis à mentir. Je pense que ça les a éloignés, Lily-Rose et lui, et ça a créé un froid entre eux. La relation est devenue inégale et elle s’est sentie davantage comme la sauveuse de Pascal», a dit Mylène en entrevue avec l’Agence QMI.

Pascal va tenter de se prendre en main au courant de la deuxième saison qui démarre ce lundi, à 21 h, à TVA, mais le fils de la capitaine Stéphanie Duquette (Sophie Prégent) va voir un rival débarquer dans le portait.

«Il va peut-être y avoir une redécouverte entre Lily-Rose et Pascal, mais parallèlement à ça, il y a un agent, Manuel Audet, qui va arriver à cause d’un nouveau cas d’Alerte Amber qui se produit à Chambly», a-t-elle détaillé.

C’est Frédéric Millaire Zouvi qui interprète ce policier de la Rive-Sud de Montréal. On le connait pour son personnage rigolo et gaffeur dans 5e rang, pour lequel il a obtenu le Gémeaux du meilleur rôle de soutien masculin série dramatique annuelle en 2021. «C’est un comédien fantastique», a indiqué Mylène au sujet de son camarade de plateau.

«Manuel, c’est un gars qui a bien de la confiance, qui est charismatique. Bien vite Lily-Rose lui tombe dans l’œil et il lui fait savoir. Je pense que ça va être intéressant de voir ce tiraillement de Lily-Rose envers ces deux hommes-là. Il y a quelque chose de très facile avec Pascal, depuis toujours, parce qu’il y a une chimie, mais il y a aussi un historique troublant et troublé entre eux. À un moment donné, on ne veut pas retomber dans ses vieilles chaussures. Manuel est très charmant, mais Lily-Rose a une règle, et c’est de ne jamais sortir avec un collègue de travail», a précisé Mylène, qui a notamment joué ces dernières années dans L’heure bleue et Hubert et Fanny.

C’est sans compter l’intérêt ambivalent démontré par son coéquipier Renaud Magloire (Frédéric Pierre). «Ils ont tellement une belle relation professionnelle, une belle amitié, mais Renaud veut protéger Lily-Rose quand des garçons viennent trop près d’elle. Il joue les protecteurs et je pense qu’elle ne déteste pas ça non plus.»

Admiration

Mylène St-Sauveur admire Lily-Rose, qu’elle décrit comme une jeune femme «très droite» et «affirmée». Et pour une rare fois, on ne parle pas d’un personnage hypothéqué par un lourd passé.

«C’est plaisant de jouer quelqu’un qui n’a pas de très gros problèmes. C’est une femme qui est là pour aider, qui travaille bien avec les autres, qui a un bon sens de la justice, elle a un bon instinct de police et qui sait où elle s’en va. Je trouve que c’est beau à voir, car Lily-Rose était la junior de l’équipe au départ. On la voit de plus en plus avec des responsabilités, prendre des cas, c’est le "fun" de la voir devenir une bonne policière, une bonne enquêtrice, elle évolue à son travail.»

La saison 2 d’Alertes s’amorce le lundi 3 janvier, à 21 h, à TVA.

