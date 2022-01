Pénurie de main-d’œuvre: des entreprises tentent de compenser

La pandémie additionnée à la pénurie de main-d'œuvre a incité des entreprises à amadouer leurs employés, et à tout tenter pour essayer de conserver ses travailleurs.

Le fabricant de meubles Canadel de Louiseville, en Mauricie, a offert en cours d'année une semaine de salaire additionnelle à son personnel de production et ajouté, en octobre, un dollar au taux horaire, en attendant que la grille salariale de l'entreprise soit entièrement révisée à la hausse.

L'effet sera rétroactif, Canadel veut ainsi faire part de son appréciation du travail de son personnel. « C'était pour la reconnaissance et l'équité aussi envers nos employés. Ces employés-là ont porté le masque dans les chaleurs. Ils ont porté le masque obligatoire à leurs postes de travail », a expliqué André Giguère, directeur général de Canadel.

Aussi pour faciliter le recrutement, le manufacturier assure que ses employés vont bénéficier d'un horaire de jour, avoir congé le vendredi après-midi et avoir accès sur place à un médecin de famille.

L'agence de communication Acolyte de Trois-Rivières a, de son côté, ajouté deux journées de vacances l'été dernier, offert des cadeaux personnalisés à Noël ainsi qu’un montant de 200 $ pour que chacun investisse dans son bien-être personnel.

« Il y a des gens qui ont vraiment décidé de s'inscrire à des cours de yoga, à se mettre à la poterie où à la peinture. Acolyte a décidé de payer ça pour vraiment donner une tape dans le dos supplémentaire » a indiqué Stéphanie DuSablon, directrice relation client et associée chez Acolyte.

Une spécialiste des ressources humaines a observé que ce phénomène ne sera pas éphémère et qu'il survivra à la pandémie et à la pénurie de main-d'œuvre parce que des entreprises en font une nouvelle valeur interne. « Je pense entre autres à la conciliation de la vie personnelle et du travail, au changement de pneus, à la boîte à lunch sur place. Comment on peut faciliter les horaires », a énuméré Marili B. Desrochers de Coefficient RH.