Professionnelles en soins asymptomatiques: la CNESST se range du côté de la FIQ

Une inspectrice de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a émis quatre dérogations au CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour renforcer les mesures entourant le retour au travail d’une salariée en isolement préventif dû à la COVID-19.

Cette décision donne alors raison à une plainte qui avait été déposée le 29 décembre dernier par la FIQ-Syndicat des professionnelles en soins des Cantons-de-l’Est.

L’encadrement du retour au travail du personnel asymptomatique est désormais renforcé, tout comme le port du masque N95 en zone froide, qui était demandé depuis le 24 décembre par la CNESST. Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS bénéficie de quelques jours pour se conformer à la réglementation.

Les travailleuses n’auraient pas été informées des procédures mises en place au moment où la levée de l’isolement préventif à sept jours a été appliquée par le CIUSSS, selon le syndicat.

«Pour la FIQ, il demeure certains points non résolus dans la décision de l’inspectrice de la CNESST, notamment le fait de rappeler au travail des salariées potentiellement contagieuses, ce qui comporte un risque et rend le milieu de travail non sécuritaire», a précisé le syndicat par voie de communiqué, lundi.

La mise en place d’un plan d’action pour la gestion des effectifs et la question de la ventilation sont d’autres sujets qui restent en suspens, d’après la FIQ.

Le port du masque N95 par les collègues qui se trouvent dans une même pièce qu’une travailleuse en isolement préventif est aussi demandé par le syndicat.

«Le retour de travailleurs avant la fin de leur isolement, COVID positif ou non, est une mesure d’exception qui doit être appliquée de façon rigoureuse et être supervisée afin de réduire le risque auprès des autres travailleurs. Jusqu’à la mise à jour de sa procédure, l’employeur doit s’assurer que la totalité des mesures de prévention sont en place lorsqu’il choisit d’effectuer un rappel hâtif d’un travailleur en isolement», a rappelé l’inspectrice dans sa décision.