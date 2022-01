Se fier à la justice, ça sert à quoi?

Je lisais dernièrement dans Le Journal, les conclusions du rapport de la coroner concernant la mort de Marylène Lévesque, cette masseuse de Québec qui a été sauvagement assassinée par un client qui était en semi-liberté parce qu’antérieurement il avait été trouvé coupable de la mort d’une conjointe. Qui plus est, ce monsieur résidait en maison de transition, laquelle aurait dû surveiller ses allées et venues.

Une des conclusions de la coroner m’a donné froid dans le dos et ramené 20 ans en arrière : si ce monsieur avait porté un bracelet électronique, Marylène Lévesque serait encore en vie aujourd’hui. Ma propre sœur, il y a 20 ans de cela, était morte elle aussi dans le cadre d’un crime du genre. Son conjoint ne supportait pas qu’elle ne lui obéisse pas au doigt et à l’œil, et il lui a fait payer chèrement sa volonté d’avoir une certaine liberté. Ce qui nous avait choqués encore plus dans l’affaire de ma sœur, c’est que le type en question était un récidiviste, et que personne n’avait cru bon de l’en aviser.

Vous allez me dire que ce sont deux cas différents, je vous l’accorde. Mais ne venez pas me faire croire que quelqu’un qui a déjà commis un féminicide est à l’abri d’en commettre un autre. De là la nécessité de munir tous ces hommes violents d’un bracelet électronique. Comment se fait-il d’ailleurs que ça ne soit pas déjà une pratique courante ? On va attendre la mort de combien de femmes avant d’agir ?

Le système judiciaire devrait avoir honte

Je comprends votre exaspération et je la partage. La seule explication à peu près logique à une telle lenteur est le fait que la machine judiciaire est difficile à faire bouger parce qu’elle implique de nombreux intervenants, voulant chacun préserver leurs prérogatives, de multiples lois, toutes plus complexes les unes que les autres et ayant une incidence entre elles, et enfin, une absence de réelle volonté politique.

J’ose croire que le nombre de féminicides commis au cours de la dernière année va précipiter les choses et forcer nos législateurs à écouter les recommandations des experts qui sont en concordance avec la volonté des victimes passées qui ont échappé à la mort et qui témoignent régulièrement de la nécessité d’être mieux protégées par le système.