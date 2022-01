Situations critiques: Québec suspendra les vacances du personnel de la santé

Pour pallier aux situations critiques relativement au manque de personnel dans le réseau de la santé, Québec suspendra les vacances des travailleurs pour éviter les bris de services dans certains hôpitaux.

À l'heure actuelle, il y a 11 602 travailleurs absents dans le réseau de la santé principalement à Montréal et dans la Capitale-Nationale, a appris TVA Nouvelles.

Ainsi, dans des endroits où le manque de personnel atteint un seuil critique, on a dû appliquer une mesure exceptionnelle qui permet de suspendre l'application des conventions collectives.

Les travailleurs à temps partiel passeront donc à temps plein et on force le retour au travail des personnes qui sont en vacances.

«Bien que provenant de partout au Québec, on peut quand même voir des situations plus difficiles dans certaines régions où le nombre de cas d’éclosions et d’absences de personnes salariées affectées par la COVID est élevé étant donné que ce sont des déclencheurs qui permettent d’utiliser l'arrêté 2020-007», indique par courriel le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).

Le MSSS rappelle d'ailleurs que le recours à l'arrêté 2020-007 est une mesure de «derniers recours, dans des endroits très critiques qui ont un niveau de délestage élevé».

