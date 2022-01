Trois générations de la famille Houde au baseball

Paul Houde, un passionné d’astronomie, de vols spatiaux, d’athlétisme aux olympiques, un humoriste et imitateur hors pair, un animateur à la radio, un comédien dans le film Les Boys, est surtout fier d’avoir été considéré comme un nerd à l’école pour sa passion hors de l’ordinaire selon ses camarades de classe.

Paul est natif de Ville Saint-Laurent. Cependant, un jour, sa mère, la gardienne de la langue française de la famille, Aline Achim, et son père, Paul Houde Senior, décident de déménager avec leurs enfants, Paul fils, Pierre et Johanne, à Duvernay, ce qui équivalait à l’époque à aller vivre à la campagne.

Tu es un fan des Blackhawks de Chicago.

J’étais rarement choisi pour faire partie d’une équipe à cause de ma grandeur jusqu’au jour que je suis arrivé à la patinoire portant fièrement le chandail blanc des Blackhawks que ma tante Gabrielle m’avait tricoté. Instantanément, je suis devenu populaire.

À 14 ans, tu as réussi un botté de placement de 42 verges.

Je jouais dans la catégorie Bantam pour les Panthers de Laval. J’étais un des premiers à utiliser la technique des joueurs de soccer quand j’ai réussi un botté de placement de 42 verges. J’ai aussi joué au niveau collégial.

Tu as toujours aimé l’astronomie.

Imaginez-vous un ciel rempli d’étoiles. On pouvait observer à Duvernay l’évolution des étoiles, des planètes que je regardais régulièrement dans mon télescope. Il n’y avait pas de lumières dans les rues pour nous aveugler comme à Montréal.

Tu as gagné un prix pour la fabrication d’un miroir de télescope parabolique.

J’avais à peine 15 ans lorsque j’ai gagné deux prix à Springfield, Vermont. J’avais fabriqué un miroir de télescope parabolique de 150 mm de diamètre.

Tu n’avais que 15 ans ?

Oui, mon Rodger, comprends-tu un peu mieux pourquoi j’étais considéré comme un nerd à l’école ?

Es-tu allé à l’Observatoire du Mont-Mégantic ?

J’ai été invité avec Ève Christian, la fille de l’animateur de télévision Yves Christian, à l’Observatoire du Mont-Mégantic. Les dirigeants nous ont permis de scruter à l’œil nu sur le télescope de l’observatoire tout ce que nous désirions voir.

Avez-vous scruté les magnifiques anneaux de la planète Saturne ?

Oui, une image inoubliable ! Nous étions comme des enfants à Disney World.

Ta mère t’a donné la permission de manquer l’école.

En 1962, ma mère m’avait donné la permission de manquer l’école afin que je puisse suivre l’astronaute John Glenn à bord de la capsule de la mission spatiale Mercury-Atlas 6, qui faisait trois fois le tour de la Terre, devenant ainsi le premier Américain à effectuer un vol orbital.

Ta relation de jeunesse avec ton frère Pierre.

Nous avons dressé le chemin de notre future carrière sans le réaliser. Après des matchs du Canadien, nous faisions des émissions à la maison familiale. Nous imitions les personnalités de la radio et de la télévision ainsi que les joueurs du Canadien qui répondaient à nos questions.

Tout jeune, tu imitais le maire Jean Drapeau.

J’ai toujours taquiné l’humoriste Jean-Guy Moreau en lui disant que j’imitais dans mon sous-sol le maire Jean Drapeau bien avant lui.

Le maire Jean Drapeau t’a déculotté.

Le maire Jean Drapeau nous a reçus à son bureau à l’hôtel de ville. Il ne m’a pas parlé de ma couverture des Jeux olympiques de Montréal, ce qui l’intéressait, c’était la façon dont je m’y prenais pour l’imiter.

Trois générations de Houde à un match des Expos.

Quelle belle sortie ! Mon grand-père, Fred, mon père, Paul Senior, mon frère, Pierre, et moi assistions à un match des Expos au parc Jarry alors que Willie Stargell a frappé un puissant coup de circuit que nous nous sommes remémoré jusqu’à son décès. Mon joueur favori était le frappeur de puissance des Padres, Nate Colbert.

Tu refuses une bourse d’études à l’Université Kansas State pour faire de la radio.

Je venais de terminer mon baccalauréat en géographie quand l’Université Kansas State m’a offert une bourse d’études pour compléter ma maîtrise et mon doctorat en géographie. Yves Guerard m’a offert un emploi à CKMF. En voyant le salaire que CKMF me proposait, mon sage père m’a tout simplement dit que je ne ferai jamais autant d’argent en géographie.

Tu as travaillé chez St-Hubert comme pâtissier.

Premièrement, tout comme mon frère et ma sœur, j’étais un camelot avant de devenir un pâtissier à la Rôtisserie St-Hubert sur le boulevard des Laurentides près du pont Viau.

Quelle était ta spécialité ?

Mes tartes aux fraises et au sucre à la crème étaient succulentes.

La crise d’octobre 1970 t’a marqué ?

Encore aujourd’hui, je trouve cela ridicule, la présence des soldats qui nous envahissaient dans nos classes au cégep du Collège de Bois-de-Boulogne.

Des moments inestimables avec tes fils.

Paul-Frédéric et moi étions au Wrigley Field à Chicago quand Albert Pujols frappe trois coups de circuit dans le même match. Nous quittons le stade avant la fin du match. Le moment inestimable est à nos pieds. Nous sommes sur Waveland Avenue, située derrière le mur du champ gauche. La balle de son troisième coup de circuit roule devant nous, mais elle est malheureusement récupérée par un autre partisan.

L’autre moment inestimable est la naissance de mon petit-fils, Léni, dont les parents sont mon fils, Karl Houde, et la chanteuse Ariane Zita.

Tu célèbres ton 40e anniversaire de mariage.

Mon épouse Francine Audette et moi, nous nous sommes mariés à la basilique Notre-Dame de Montréal, et le célébrant était le réputé Père Ambroise. Je suis choyé de pouvoir compter sur une épouse qui m’a toujours appuyé et guidé dans ma carrière. Laisse-moi terminer avec un brin d’humour : « Nous sommes comme le gouvernement italien souvent en crise, mais le soleil brille continuellement ».