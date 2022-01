Un nouvel entraîneur-chef à Houston

Le Dynamo de Houston a annoncé lundi que Paulo Nagamura avait été choisi comme nouvel entraîneur-chef de l’équipe.

Le club texan a pigé chez ses rivaux du Sporting de Kansas City pour remplir ce poste laissé vacant avec le départ de Tab Ramos, limogé après seulement une saison à la barre du Dynamo.

Nagamura, un ancien milieu de terrain, a passé plus d’une décennie en Major League Soccer (MLS) avant de prendre sa retraite dans l’uniforme de l’équipe du Kansas, en 2016. Il est ensuite devenu entraîneur du Sporting Kansas City II, dans la United Soccer League (USL), des fonctions qu’il a conservé de décembre 2017 à novembre 2021.

«Paulo était connu comme un compétiteur féroce durant sa carrière de joueur et il a transposé sa compétitivité en tant qu’entraîneur, a indiqué par voie de communiqué le propriétaire majoritaire du Dynamo, Ted Segar. Il est un entraîneur talentueux avec un fort potentiel et nous croyons qu’il sera proche des joueurs et qu’il aidera à instaurer le type de culture que nous travaillons à bâtir.»

À 38 ans, Nagamura sera le plus jeune entraîneur du Dynamo et le cinquième de l’histoire de l'organisation. Il devra tirer Houston hors des bas-fonds du classement, l’équipe ayant terminé au 13e et dernier rang dans l’Association de l’Ouest.

«Comme joueur, j’ai regardé Pat [Onstad] et les éditions précédentes du Dynamo lever des Coupes MLS, remporter des titres d’association et je comprends les responsabilités qui viennent avec ce rôle. C’est mon objectif, et je travaillerai sans relâche pour aider le Dynamo à retrouver l’élite de la MLS.»

Outre le Sporting, le Brésilien a porté l’uniforme du Galaxy de Los Angeles, du Toronto FC et de Chivas USA. Il a mis la main sur la Coupe MLS en 2005 et en 2013.