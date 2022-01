Un projet de production de scandium à l’étude sur la Côte-Nord

Le Groupe minier Impérial a lancé une étude de marché pour exploiter sur la Côte-Nord son gisement de scandium situé au nord-est de Schefferville.

Situé à 200 kilomètres au nord-est de Schefferville, le projet de Crater Lake a commencé en 2017.

Si l’étude de marché est concluante, le groupe minier Impérial a l’intention de produire un alliage de scandium et d’aluminium dans deux usines à Baie-Comeau.

Le minerai pourrait alors être acheminé de Schefferville directement par avion ou par camion en empruntant la route Translabradorienne.

Les industries aéronautique, militaire et automobile sont ciblées par la production de cet alliage qui permet de rendre l’aluminium plus léger et résistant. Seulement 35 tonnes sont actuellement produites par année par la Russie et la Chine.

Et Baie-Comeau est jugé comme l’endroit parfait pour accueillir ce genre d’usine, selon ID Manicouagan, le bras économique de la MRC, qui a financé en partie l’étude de marché.

L’énergie disponible, les grands terrains, un port en eaux profondes et une main-d’œuvre qualifiée ont su plaire à l’entreprise.

Le maire de Baie-Comeau, Yves Montigny, souhaite la réussite du projet du groupe minier Impérial, la Ville voulant faire prendre un virage vert à son économie depuis plusieurs années.

Il a toutefois reconnu que plusieurs projets de métallurgie verte ne verront pas le jour pour un projet qui se réalise.

Le Groupe minier Impérial entend construire une usine pilote dès cette année pour tester son procédé et près de 18 tonnes de scandium sont présentement entreposées à Sept-Îles pour cet usage.

Les résultats de l’étude de marché devraient être connus d’ici la fin du mois de mars.

