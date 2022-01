57 % des Canadiennes se proclament féministes

Le nombre de femmes canadiennes, particulièrement les jeunes adultes, qui se décrivent comme féministes a explosé, selon un sondage d'opinion nationale publié mardi sur l'égalité des femmes.

Au total, 57 % des Canadiennes se proclament comme étant féministes, une augmentation spectaculaire par rapport au tiers des femmes qui se décrivaient ainsi au cours des décennies précédentes.

Le nombre de femmes s'identifiant comme féministes a augmenté dans chaque groupe d'âge, mais surtout chez les jeunes femmes de 18 à 24 ans. En 2001, 36 % des jeunes femmes se considéraient comme féministes; ce chiffre est aujourd'hui de 70 %.

Le féminisme en hausse chez les hommes

L'enquête montre également que 40 % des hommes canadiens se considèrent comme des féministes tandis qu’ils étaient seulement 28 % en 2001.

Parmi les autres résultats, 90 % des Canadiens sont d'accord alors que 60 % sont fortement d'accord pour dire qu'il faut faire davantage pour promouvoir l'égalité des femmes. Pas moins de 80 % d’entre eux pensent que le mouvement des femmes a été bénéfique pour celles-ci.

Comme c'est souvent le cas pour les questions relatives aux femmes, il existe un écart entre les sexes. Les femmes sont plus nombreuses à être tout à fait d'accord (66 %) que les hommes (53 %) pour dire qu'il faut faire davantage pour promouvoir l'égalité des femmes.

Pourtant, la promotion du féminisme et de l'égalité est beaucoup plus répandue aujourd'hui, tant chez les femmes que chez les hommes en comparaison du passé.

En 2001, 52 % des femmes étaient fortement en faveur d'une action accrue pour promouvoir l'égalité; ce chiffre est maintenant de 66 %. Chez les hommes, 41 % étaient fortement en faveur d'une action accrue en 2001; ce chiffre est maintenant de 53 %.

Gratifiant

«Il est gratifiant d'apprendre que l'objectif de l'égalité des femmes et le mouvement des femmes restent une force significative dans la société canadienne, y compris chez les jeunes femmes», a déclaré la sénatrice Donna Dasko, qui a commandé le sondage.

Selon elle, le féminisme est entré dans le courant dominant.

Le sondage sur l'égalité des femmes a été réalisé par l'institut de recherche par sondage à but non lucratif Environics. Le sondage est basé sur des entrevues téléphoniques réalisées auprès de 2000 Canadiens entre le 4 et le 17 octobre 2021.

Un échantillon de cette taille tiré de la population produit des résultats précis à plus ou moins 2,2 points de pourcentage dans 19 échantillons sur 20. Le sondage s'appuie sur une base de données unique remontant à plusieurs décennies, ce qui permet d'analyser l'évolution des croyances et des opinions au fil du temps.

