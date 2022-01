BÉLANGER, Yvonne



À la Résidence Côté Jardins, le 27 décembre 2021, est décédée madame Yvonne Bélanger, épouse de monsieur Fernand Gingras. Elle était la fille de feu Yvonne Blanchette et de feu Napoléon Bélanger. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 14h.Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses enfants: Christian Gingras, Marc Gingras (Paméla Best) et Geneviève Gingras; ses petits-enfants: Tristan et Gabriel Gingras et Cloé Beaudoin; ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux, nièces et ami(e)s.