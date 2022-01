Bryan Adams veut se lancer dans le cinéma

Le musicien Bryan Adams est déjà photographe à ses heures perdues et aimerait désormais s'essayer au métier de réalisateur.

Bryan Adams aimerait faire un film. Le chanteur, qui a rencontré beaucoup de succès en tant que photographe, a effectivement admis qu'il se verrait bien devenir réalisateur dans un avenir proche.

«J'aimerais bien faire un film», a-t-il déclaré au magazine Ramp Style. «Je peux facilement me voir devenir un cinématographe, peut-être même un réalisateur.»

Il a poursuivi : «Je me souviens d'avoir travaillé avec Laszlo Kovacs, qui a fait Easy Rider, un des mes premiers clips. Il avait du verre autour de son cou et regardait tout le temps les nuages pour s'assurer d'avoir la bonne luminosité. Un vrai génie! Avec les caméras de smartphones qui peuvent tout capturer à tout moment, tout le monde peut être photographe. L'avenir sera plus interactif et intense, et il y aura plus de caméras qui documenteront tout constamment.»

Par ailleurs, Bryan a annoncé en décembre qu'il avait testé positif à la COVID-19.

Le musicien devait participer à la cérémonie du Rock and Roll Hall of Fame le 30 octobre dernier, où il devait interpréter It's Only Love avec H.E.R. en hommage à Tina Turner, mais avait dû se retirer après avoir testé positif au virus. Un porte-parole de Bryan avait affirmé à l'époque que le chanteur ne souffrait toutefois d'aucun symptômes et était complètement vacciné. Hélas, l'interprète de Please Forgive Me a testé positif à nouveau en novembre après être arrivé en Italie pour l'inauguration du calendrier Pirelli qu'il a photographié. «Je viens d'arriver à Milan et j'ai testé positif pour la deuxième fois en un mois», a écrit le chanteur en légende d'un post Instagram dans lequel on peut le voir en train d'être transporté par des ambulanciers. «Donc je me dirige maintenant vers l'hôpital. Merci pour votre soutien.»

