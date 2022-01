COVID-19: l’hécatombe se poursuit chez le CH

Le Canadien de Montréal a ajouté quatre nouveaux noms sur la liste des joueurs indisponibles en raison de la COVID-19, mardi.

• À lire aussi: Le recrutement et un directeur général sont les priorités

• À lire aussi: Canadien: vers un triste record

• À lire aussi: Place aux femmes chez le CH

Il s’agit de ceux des attaquants Rafaël Harvey-Pinard et Jesse Ylonen, du défenseur David Savard et du gardien Samuel Montembeault. En vertu de ces ajouts, le Tricolore a maintenant à un contingent de 18 joueurs incommodés par le virus.

Les autres éléments qui étaient déjà soumis aux protocoles de la Ligue nationale concernant le coronavirus sont les attaquants Brandon Baddock, Paul Byron, Laurent Dauphin, Jake Evans, Mike Hoffman, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli, les défenseurs Ben Chiarot, Joel Edmundson, Jeff Petry, Alexander Romanov et Chris Wideman, ainsi que les gardiens Jake Allen et Cayden Primeau.

De plus, le CH a indiqué que l’entraîneur adjoint Trevor Letowski avait aussi été diagnostiqué positif à la COVID-19.

Samedi dernier, le Canadien a annoncé qu’il prenait une pause jusqu’à jeudi, et ce, dans le but de freiner la propagation du virus dans ses rangs. C’est également le cas du Rocket de Laval, le club-école du Bleu-Blanc-Rouge dans la Ligue américaine de hockey.

La Sainte-Flanelle doit reprendre l’action le mercredi 12 janvier, avec une visite au TD Garden pour y affronter les Bruins de Boston.

Les joueurs sur le protocole de la COVID-19:

Artturi Lehkonen (18 décembre)

Laurent Dauphin (19 décembre)

Mike Hoffman (20 décembre)

Tyler Toffoli (27 décembre)

Jake Allen (27 décembre)

Ben Chiarot (27 décembre)

Joel Edmundson (27 décembre)

Jeff Petry (27 décembre)

Chris Wideman (27 décembre)

Paul Byron (29 décembre)

Cayden Primeau (29 décembre)

Brandon Baddock (31 décembre)

Alexander Romanov (1er janvier)

Jake Evans (1er janvier)

Rafaël Harvey-Pinard (4 janvier)

Jesse Ylonen (4 janvier)

David Savard (4 janvier)

Samuel Montembeault (4 janvier)

À voir aussi