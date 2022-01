CES 2022 : Nvidia annonce sa nouvelle carte graphique RTX 3090 Ti

Si le CES de cette année à Las Vegas est délaissé par les fabricants pour les raisons que l’on sait, la débauche de nouvelles technologies ne se fait pas moins sentir sur les fils de nouvelles.

Le fabricant Nvidia y est allé d’une salve de nouveaux produits allant des cartes graphiques jusqu’aux systèmes de vision intelligente pour les futurs véhicules autonomes.

Pour démarrer le CES, Nvidia a annoncé sa toute nouvelle carte graphique RTX 3090 Ti. Celle-ci dispose de 24 Go de mémoire vidéo GDDR6x cadencée à 21 Gb/s, ce qui la rend plus rapide que la RTX 3090, la mémoire la plus rapide jamais utilisée.

Cette carte RTX 3090 Ti fournira des puissances de 40 téraflops pour les nuanceurs (contre 36 pour la RTX 3090), 78 téraflops pour le lancer des rayons (ray tracing) et 320 téraflops pour la gestion de l'intelligence artificielle.

Pour vous donner une idée de ce qu’est qu’un téraflops – terme formé du préfixe téra- et du substantif flops, l’acronyme du terme anglais floating-point operations per second – cette unité de mesure sert à calculer la puissance d’un microprocesseur, qui correspond à mille milliards d’opérations en virgule flottante exécutées en une seconde.

Nvidia n'a partagé pour le moment aucun des détails clés de sa carte RTX 3090 Ti, comme sa fiche technique, son prix ou sa date de sortie. À titre de comparaison, la carte RTX 3090 avait été lancée à 1500 $US.

Plus de détails seront fournis dans le courant du mois, d’après le site Nvidia.

Carte RTX 3050 grand public

L’exposé de Nvidia a également révélé une nouvelle carte économique, la RTX 3050, qui sera lancée le 27 janvier contre 250 $US. Elle dispose de 8 Go de mémoire et de 2560 cœurs. Elle est conçue pour « fournir d'excellentes performances à une résolution de 1080p », selon Nvidia.