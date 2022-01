Des PDG canadiens plus riches que jamais

Les présidents-directeurs généraux de grandes compagnies canadiennes enregistrées à la bourse de Toronto sont mieux payés que jamais, selon un nouveau rapport du Centre canadien de politiques alternatives (CCPA) publié mardi.

Les 100 PDG les mieux payés au Canada auraient gagné en moyenne 10,9 millions $ en 2020, soit 95 000 $ de plus que l’année précédente, selon le document Another Year in Paradise: CEO pay in 2020.

Le rapport a ainsi indiqué que les dirigeants d’entreprises ont connu une de leur meilleure année en matière de compensation, alors que la rémunération annuelle des PDG est désormais 191 fois plus élevée que le salaire moyen des travailleurs.

«À ce rythme, ça prendra une année entière au travailleur moyen pour gagner ce que les PDG les mieux payés au Canada gagneront juste avant le diner le 4 janvier, soit la première journée de travail officielle de l’année», a expliqué par communiqué l’auteur du rapport et économiste sénior au CCPA, David Macdonald.

Si l’année 2020 a été particulièrement difficile pour beaucoup de travailleurs, la paie des PDG ne semble être ébranlée par rien, pas même la pandémie, a ajouté l’économiste.

Des bonus qui ne diminuent pas

Les compensations, comme les bonus en argent, représentent maintenant 82 % des revenus annuels des PDG les mieux payés au pays.

«S’il y a une seule raison qui explique pourquoi la rémunération des PDG est dans la stratosphère, c’est parce que les bonus incontrôlables sont protégés contre la baisse, même en cas de pandémie», a mentionné M. Macdonald, qui a souligné que les bonus ont bien plus augmenté que les salaires.

Et parmi les 100 PDG les plus riches, 30 d’entre eux dirigent une entreprise ayant eu recours à la Subvention salariale d’urgence du Canada (SSUC), 14 ont vu leur bonus augmenter en raison de la COVID-19 et cinq ont vécu les deux situations.

Plusieurs solutions d’ordre politique, dont l’ajout d’une taxe sur la fortune, ont été recommandées dans ce rapport.

