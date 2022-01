La Chine continuera à «moderniser» ses armes nucléaires

Pékin | La Chine a affirmé mardi qu’elle continuerait à « moderniser son arsenal nucléaire pour des questions de fiabilité et de sécurité » et a appelé Moscou et Washington à réduire leurs stocks d’armes atomiques, les plus importants du monde.

• À lire aussi: La Russie espère que l’accord entre puissances nucléaires aidera à réduire les « tensions »

• À lire aussi: L’engagement des puissances nucléaires va «accroître la confiance mutuelle », selon Pékin

Cette précision de Pékin intervient après l’engagement la veille des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU à prévenir la propagation des armes atomiques.

Les cinq puissances (États-Unis, Chine, Russie, Royaume-Uni et France) ont notamment déclaré qu’une « guerre nucléaire ne pouvait être gagnée » et promis de renforcer leurs mesures pour « empêcher l’utilisation non autorisée ou non intentionnelle d’armes nucléaires ».

Selon l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), les États-Unis disposaient en janvier 2021 de 5 550 armes nucléaires, contre 350 pour la Chine.

Washington accuse régulièrement Pékin de renforcer rapidement son arsenal nucléaire, des affirmations « fausses », a déclaré mardi Fu Cong, directeur général du service de contrôle des armements au ministère chinois des Affaires étrangères.

« La Chine a toujours adopté la politique de non-recours en premier aux armes nucléaires et nous maintenons nos capacités nucléaires au niveau minimal requis pour notre sécurité nationale », a-t-il souligné devant la presse.

« La Chine continuera à moderniser son arsenal nucléaire pour des questions de fiabilité et de sécurité. Les armes nucléaires vieillissent également. Nous devons nous assurer que les nôtres sont à jour et peuvent également servir de moyen de dissuasion. »

Pékin rejette régulièrement les invitations de Washington à rejoindre des discussions américano-russes sur la réduction de leurs armes nucléaires, soulignant que son arsenal est bien moins important.

« Les États-Unis et la Russie possèdent encore 90% des têtes nucléaires de la planète. Ils doivent réduire leur arsenal nucléaire de manière irréversible et juridiquement contraignante », a indiqué Fu Cong.