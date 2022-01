Le recrutement et un directeur général sont les Priorités

Les candidats identifiés par le comité de sélection du CH ont maintenant une date entourée dans leur agenda. Le premier rendez-vous, selon ce qu’on raconte en coulisses, est prévu pour mercredi.

Intéressant !

J’ose croire que les gens pressentis ont obtenu toutes les informations pertinentes sur la vraie définition de tâche du prochain directeur général. J’imagine que les candidats voudront en connaître davantage sur le rôle qu’ils auront à jouer.

Pourquoi iraient-ils déballer leur modèle d’affaires ne sachant pas exactement quelles seront les responsabilités qui incombent au nouveau directeur général ?

Sera-t-il un adjoint à qui l’on collera le titre de directeur général de façon à respecter la promesse de Geoff Molson voulant que la personne qui sera choisie parle français ?

Aura-t-il pleine liberté dans la gestion quotidienne des opérations ?

Quel sera son pouvoir au niveau des effectifs, sera-t-il en mesure de conclure des transactions ?

Quel impact exercera-t-il auprès de l’entraîneur ?

Ou encore, sera-t-il tout simplement l’adjoint du vice-président hockey ?

Il est évident, et c’est tout à fait dans les règles, que le prochain directeur général aura carte blanche, pourvu qu’il obtienne la bénédiction de celui qui dirige le club de hockey.

Des exemples

Ron Hextall doit discuter avec Brian Burke quand vient le temps de prendre une décision relativement aux effectifs des Penguins de Pittsburgh ?

On peut penser que Jarmo Kekalainen doit obtenir le OK de John Davidson à Columbus. Rob Blake n’effectuera aucun changement sans en discuter au préalable avec Luc Robitaille à Los Angeles. Et Kyle Dubas consulte toujours Brendan Shanahan au niveau des effectifs.

Au cours des dix dernières années, Marc Bergevin avait un complice bien particulier, c’est-à-dire le propriétaire de l’équipe.

Le directeur général passera-t-il par-dessus la tête de Jeff Gorton ? N’a-t-il pas été précisé que le directeur général se rapportera au propriétaire ?

Plutôt ambigu, n’est-ce pas ?

Les candidats demanderont plusieurs explications. Ils voudront savoir exactement à quoi s’en tenir.

Mais, dans le contexte actuel, la priorité de Jeff Gorton n’est-elle pas de modifier l’organigramme au niveau du recrutement et du développement des jeunes joueurs de l’organisation ?

Créer un département unique en confiant la responsabilité des opérations à un homme comme Martin Madden, par exemple, s’avère une décision de la plus haute importance.

Pourquoi ?

Parce que Gorton et son groupe n’ont pas le droit à l’erreur. Le processus enclenché pour remettre la concession sur les rails s’appuiera en grande partie sur le prochain recrutement.

Et pourquoi on ne pourra pas se tromper ?

Les autres options

Parce que Jeff Gorton et sa garde rapprochée n’auront pas d’autres options que de procéder à des changements importants.

On devra amenuiser la masse salariale. On devra échanger des vétérans. Certains manifesteront le désir de poursuivre leur carrière dans une autre organisation. D’autres ne répondront plus aux attentes de la nouvelle direction.

C’est le processus adopté par Gorton et les propriétaires des Rangers, il y a quelques années, et c’est sans doute ce qu’on mettra en application.

Reste donc le recrutement des patineurs. Le succès du modèle d’affaires proposé par Gorton repose sur le choix des jeunes joueurs, sur le travail des recruteurs. On dit que le repêchage n’est pas une science exacte, c’est vrai. Mais, quand on regarde le travail effectué par Madden et les recruteurs des Ducks, il y a de quoi se frotter les mains. Douze joueurs recrutés par Madden et son groupe évoluent avec l’équipe.

Si le nom de Madden n’apparaît pas sur la liste des candidats au poste de directeur général, ne devrait-on pas créer un département où il pourrait chapeauter le recrutement des athlètes et le développement des joueurs ?

Ne devrait-on pas lui créer un poste dans l’organigramme où il aurait des responsabilités accrues, notamment créer une section avec comme mission d’épier les joueurs québécois, comme c’était le cas à l’époque de Serge Savard ?

La nomination d’un directeur général est importante.

Mais, avec Gorton déjà en place, avec toute l’expérience acquise dans le rôle de directeur général adjoint avec les Bruins et de directeur général avec les Rangers, je crois sincèrement que la nomination d’un homme responsable du recrutement s’impose dans les plus brefs délais.

Le Canadien jouira d’une position enviable en juillet.

Il faudra faire les bons choix...