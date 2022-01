Les ambulanciers débordés en Estrie

La pression sur le personnel du réseau de la santé ne se fait pas seulement ressentir dans les centres hospitaliers, mais aussi chez les ambulanciers de l’Estrie qui se disent débordés.

En plus d’avoir à répondre à un plus grand nombre d’appels reliés à la COVID-19, les ambulanciers doivent fréquemment effectuer des transferts de patients infectés et qui nécessitent des soins aigus vers Sherbrooke.

Un patient a d’ailleurs dû être détourné vers le centre hospitalier de Trois-Rivières il y a une semaine en raison de l’engorgement trop important à l’hôpital Fleurimont.

Le territoire demeure à découvert plus longtemps qu’à l’habitude, la rupture de service entraînant un temps de réponse souvent beaucoup trop long.

Déjà confronté à un manque d’effectifs, l’impact du variant Omicron sur la clientèle non vaccinée a eu des conséquences directes et indéniables sur la charge de travail des ambulanciers, a déploré le président de la Fraternité des travailleurs du préhospitalier du Québec, secteur de Granby, Jean Papineau.

