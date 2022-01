Les meilleures cartes de crédit pour l’essence

Parmi les centaines de cartes de crédit offertes sur le marché, plusieurs dizaines se spécialisent dans l’essence. Leurs programmes de fidélité se classent en deux catégories : celles fidèles à une pétrolière et celles qui sont multimarques ou «multithèmes».

• À lire aussi: Les règles du paiement par carte

«C’est mieux de choisir ces dernières, tranche Jean Maximilien Voisine, président fondateur de Milesopedia, une communauté axée sur les programmes de récompense. Être fidèle à une seule marque n’est pas très avantageux puisque ces programmes de récompense ne sont pas les plus généreux sur le marché. Et effectuer un détour pour faire le plein, ça ne représente pas une économie de temps ou d’argent.»

Les cartes multithèmes offrent des programmes de récompense qui combinent plusieurs activités.

Pour ma part, je privilégie celles qui offrent des remises en argent, ou l’équivalent, qu’on peut alimenter ou utiliser tant à la station d’essence qu’à l’épicerie ou chez l’agent de voyage, comme Optimum. Ces cartes permettent de combiner des points et quelques-unes offrent entre 2 % à 5 % (5 % = 5 points par dollar dépensé) par année de remise en argent.

Ça dépend

Charles L’Heureux, PDG de GratteCenne, un site spécialisé dans les récompenses associé à Hardbacon.ca, est plus nuancé sur les cartes dédiées à une seule marque.

«Ça dépend des besoins du consommateur, dit-il. Si je voyage beaucoup, je me tournerai vers une carte qui permet d’accumuler des points

AirMiles ou Aéroplan.»

D’autant plus que cette pandémie finira par finir...

Programmes sous-utilisés

Un fait demeure, les programmes de récompense sont étrangement sous-utilisés par les Canadiens.

Ainsi, la dernière étude LoyauT, de R3marketing et Léger, indique que 53 % des consommateurs utilisent leur programme sur une base régulière, le ratio le plus faible en cinq ans. Pourtant, 13,5 programmes occupent le portefeuille des Canadiens en 2021, comparativement à 10 en 2020.

Or, tous les spécialistes s’entendent : ne laissez jamais «traîner» vos points plus d’un an dans votre portefeuille.

Les autres avantages

Le tableau ci-contre signale les meilleures cartes à essence sur le marché en fonction des remises, mais certaines cartes sont encore plus généreuses pour la nourriture ou les voyages.

Par exemple, la carte Visa Infinite Momentum Scotia offre des remises de 2 % en essence, mais 4 % en épicerie. La carte Cobalt American Express n’offre que 2 % en essence, mais elle est très généreuse pour les remises en argent pour l’épicerie, les restos ou les transports... La carte Entreprise Edge American Express permet aussi d’avoir des remises sur l’informatique, l’électronique ou les fournitures de bureau : pratique pour les travailleurs autonomes.

LES MEILLEURES CARTES D’ESSENCE SUR LE MARCHÉ

Selon Milesopedia.com | Remise

Dividendes CIBC Visa Infinite 4 %

BMO eclipse Visa Infinite 3,5 %

Entreprise Edge American Express 3 %

Cobalt American Express 2 %

Selon GratteCenne.com | Remise

Mastercard BMO Remises * 5 %

Dividendes CIBC Visa Infinite 4 %

Visa Infinite TD Remises 3 %

Visa Infinite Momentum Scotia 2 %

* Sans frais annuels

À VOIR AUSSI