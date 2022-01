Outaouais: une intervention pour le non-respect du couvre-feu a dégénéré rapidement

Un homme de 20 ans originaire de l’Outaouais se souviendra longtemps d’avoir brisé le couvre-feu dans la nuit de lundi à mardi pour aller chez sa copine.

Non seulement il a transgressé cette mesure, mais il circulait en sens inverse et à très grande vitesse (146 km/h dans une zone de 70). En plus, il a franchi une ligne double.

Les policiers réussissent à intercepter le véhicule près du 525, montée de la Source à Cantley.

«Questionné en rapport avec sa présence sur la route durant le couvre-feu, le conducteur indique qu’il s’en allait chez sa blonde. Un passager est également présent et n’a pas plus de justification à donner concernant le non-respect du couvre-feu», peut-on lire dans un communiqué du Service de police de la MRC des Collines-de-l’Outaouais.

Avec ses multiples infractions, le conducteur s’est retrouvé avec plus de 5000 $ en contraventions multiples. Son passager, un homme de 18 ans de Notre-Dame-du-Laus, s’est aussi retrouvé avec une contravention de 1500 $ pour le non-respect du couvre-feu.

