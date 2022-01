Québec abuse de la télévision

La pandémie semble avoir donné tous les droits à nos gouvernements, dont celui d’abuser des ondes.

Le gouvernement de François Legault est loin de s’en priver. Vendredi soir dernier, à 19 h, un message assourdissant qui ressemblait à s’y méprendre à une alerte Amber a fait sursauter tous les Québécois. Ceux qui n’écoutaient pas la radio ou n’avaient pas en main leur téléphone portable étaient déjà « scotchés » à la télé pour regarder En direct du jour de l’an.

Trois critères seulement justifient qu’une alerte Amber soit lancée. Chacun des trois doit comporter un danger immédiat à un enfant de moins de 18 ans. Aucun ne réfère à un couvre-feu, mais le Système national d’alertes au public (SNAP) permet ce genre d’intervention dans des cas exceptionnels, comme une tornade ou une tempête dévastatrice.

Aucun enfant n’avait disparu ou n’était en danger de mort et il n’y avait pas de tempête en vue. C’est « papa » Legault dans sa grande sollicitude qui voulait rappeler à ses petits son couvre-feu. C’est bien la dernière chose que nous voulions qu’il nous rappelle en ce soir de la Saint-Sylvestre.

Accident informatique, coup de force d’un pirate antivax, sabotage ou simple erreur technique – on ne sait toujours pas –, des milliers d’abonnés d’Hélix, dont je suis, furent subitement privés de la télévision. Seuls les « streamers » comme Netflix et YouTube étaient encore visibles. Il fallut près d’une heure avant que tout se rétablisse. C’est à cette alerte intempestive, semble-t-il, que nous devons ces minutes de panique et d’incertitude.

UN PREMIER MINISTRE INSPIRÉ

Sûrement inspiré par les conférences télévisées de l’ex-premier ministre Lucien Bouchard et du PDG d’Hydro, André Caillé, durant la tempête de verglas de 1998, le premier ministre Legault décida de jouer les mêmes cartes dès le début de la pandémie.

La télévision avait trop bien servi son prédécesseur – et la population – pour qu’il n’en soit pas ainsi une fois de plus. Même si François Legault n’a ni la faconde ni le vocabulaire de Lucien Bouchard, ses apparitions quasi quotidiennes ont beaucoup fait pour rassurer les Québécois. Elles ont également assis solidement la popularité de la Coalition Avenir Québec.

Si monsieur Legault ne fut pas long à se rendre compte que la ministre Danielle McCann n’avait pas la stature d’un ministre de la Santé, il n’a toujours pas compris que le docteur Horacio Arruda n’a pas celle d’un directeur de la santé publique en temps de pandémie. Le docteur est avant tout un sous-ministre désireux de rester dans les bonnes grâces du « cheuf ».

PRENDRE UN TEMPS D’ARRÊT

Pendant que le docteur Arruda badinait devant une assemblée de pharmaciens sur le « coranovirus » (sic), dont il minimisait les dangers, et qu’il s’extasiait sur la « chalorisité » (sic) de l’accueil royal qu’on lui faisait au Maroc, le coronavirus s’installait au Québec dans la durée.

Malgré les incohérences et les contradictions du docteur Arruda, le premier ministre continue de prétendre qu’il est l’homme de la situation. Comme il affirme toujours, de concert avec son ministre de la Santé, que le Québec est en tête de la parade pour la vaccination et la lutte contre la pandémie.

La résurgence de l’épidémie devrait inciter le gouvernement Legault à faire un temps d’arrêt et à repenser ses interventions télévisées. Elles ressemblent de plus en plus à une opération destinée à sauver la face du gouvernement plutôt qu’à assurer la sécurité des citoyens.

C’est à l’intérieur des murs du parlement qu’il fallait déclencher une alerte. À 19 h, la veille du jour de l’An, aucun Québécois n’avait oublié le maudit couvre-feu.