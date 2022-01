Santé: faut-il tout démanteler et repartir à zéro?

Vous savez, la phrase que nos parents ne cessaient de répéter quand on était petits ? « L’important, c’est la santé » ?

Enfants, ça nous faisait suer quand nos parents nous disaient ça.

Eh bien, plus tu vieillis, plus tu te rends compte que c’est vrai.

La chose la plus importante au monde est bel et bien la santé.

Physique et mentale.

UN SYSTÈME BROCHE À FOIN

Malheureusement, pour nos gouvernements, la santé ne semble pas si essentielle que ça.

Regardez ce qui se passe dans les hôpitaux, actuellement. Si ce n’était les travailleurs de la santé qui bossent comme des fous depuis deux ans pour colmater toutes les fuites qui apparaissent ici et là, le système craquerait de haut en bas.

On dirait que tout tient avec de la broche et du duck tape.

C’est pas un système de santé, c’est une boîte à savon fabriquée avec des objets trouvés dans les poubelles.

Ça tient, mais tout juste. Il suffirait de rouler sur une garnotte pour que toute la patente se déglingue.

« On a besoin de vous, vous êtes essentiels », ne cesse de répéter le premier ministre aux préposés, aux infirmiers et aux médecins.

Ce n’est pas normal que le système de santé d’une province aussi grosse que le Québec repose presque exclusivement sur les épaules de milliers de travailleurs exténués.

Ce n’est pas normal qu’on soit obligé d’avoir constamment recours au travail supplémentaire obligatoire pour garder le système opérationnel.

Ce n’est pas normal qu’on en soit rendu à demander à des travailleurs contaminés qui n’ont pas terminé leurs dix jours d’isolement de revenir au travail et de remettre l’épaule à la roue.

Ce n’est pas normal.

Mais on est obligé de le faire, sinon tout le système péterait au frette.

SQUIDDLY DIDDLY

Comprenez-moi bien, je ne blâme pas la CAQ pour tous ces ratés.

Le gouvernement Legault est comme nous, il a hérité d’une cabane en bâtons de popsicle.

C’est une culture qui existe depuis des décennies. À savoir qu’au Québec, la santé n’est pas si importante que ça.

Car si elle était si importante, on aurait planifié à long terme.

On aurait tenu compte du vieillissement de la population.

On aurait pensé à un Plan B, en cas de coup dur.

On aurait formé et embauché plus de médecins, d’infirmiers, et on leur aurait donné des horaires qui ont de l’allure.

On aurait renforcé le système pour qu’il puisse traverser une crise, comme on prépare un chalet pour l’hiver qui vient.

Mais non.

On n’a pas vu plus loin que le bout de notre nez.

Avec le résultat que l’on connaît.

Le système craque de partout, et si ce n’était les travailleurs de la santé qui se décarcassent et se transforment régulièrement en Squiddly Diddly pour boucher les trous dès qu’ils apparaissent, on boirait la tasse.

MAUVAISES FONDATIONS

On a eu des gouvernements péquistes, des gouvernements libéraux et un gouvernement caquiste, et aucun d’eux n’a réussi à régler les problèmes structurels qui accablent notre système de santé.

C’est comme si les fondations elles-mêmes avaient été mal conçues.

Faut-il tout démanteler et repartir à zéro ?