Toyota devient en 2021 le plus gros vendeur de véhicules aux États-Unis

Le constructeur japonais Toyota a détrôné General Motors aux États-Unis en 2021, y vendant pour la première fois plus de voitures, pick-up et camions que son homologue américain, plus particulièrement touché par la pénurie de semi-conducteurs.

Ce problème, qui affecte la production des groupes automobiles du monde entier depuis le début de l’année, a fait lourdement reculer leurs ventes au quatrième trimestre, de 28 % pour Toyota et de 43 % pour GM.

Mais sur l’ensemble de l’année, Toyota a vu ses ventes augmenter de 10 %, à 2,3 millions d’unités, quand General Motors a vu les siennes reculer de 13 %, à 2,2 millions d’unités.

L’autre grand groupe automobile américain Ford dévoilera ses chiffres mercredi, tandis que Stellantis, la maison mère de Chrysler, Dodge, Jeep, RAM et Fiat, publiera les siens mardi dans la journée.

« Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un exploit remarquable pour Toyota, mais ce n’est probablement pas le signe d’un changement à long terme », a souligné dans une note Jessica Caldwell, du cabinet spécialisé Edmunds.

« GM a l’avantage d’avoir plus de marques et de produits parmi lesquels choisir, notamment les pick-up et les SUV, dont la popularité ne fait que croître au fil des ans », a souligné la spécialiste.

De plus, les marges de ces catégories de véhicules sont en général plus élevées, et elles ont encore dû gonfler avec la hausse des prix de vente : selon Edmunds, le groupe a écoulé ses véhicules à un prix moyen de 48 396 dollars entre janvier et novembre 2021, soit 11 % de plus qu’en 2020, et 25 % de plus qu’en 2016.

Reste que le constructeur nippon, redevenu numéro un mondial de l’automobile en 2020 devant Volkswagen, est parvenu à mieux gérer la pénurie de semi-conducteurs que d’autres constructeurs sur la première partie de l’année, grâce notamment à sa profonde connaissance de ses chaînes d’approvisionnement.