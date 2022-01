Un vendeur au grand cœur offre une voiture à une personne dans le besoin

Un vendeur de voiture de Trois-Rivières organise, depuis maintenant 4 ans, un concours annuel afin d’offrir un véhicule à des personnes dans le besoin.

C'est en côtoyant des gens refusés au crédit que Jonathan Bélizaire a eu l'idée d'organiser ce concours qui change des vies. Il considère que c'est primordial de donner au suivant lorsqu'une personne a les moyens de le faire.

«Je travaille dans l’automobile et j’ai beaucoup de clients qui ne passent pas au crédit pour une raison ou une autre. Les histoires sont souvent des cauchemars et je me suis dit que c’était concret de donner une voiture à quelqu’un qui en a besoin», a expliqué M. Bélizaire

Le vendeur reçoit des centaines de messages. Les besoins sont grands, chaque année sélectionner le gagnant est une tâche déchirante. «C’est la partie la plus difficile. Il n’y a pas un message où la personne ne le mériterait pas. J’ai des familles monoparentales et des gens qui sont victimes de violence conjugale», a mentionné l’organisateur du concours.

Le montant du véhicule offert en cadeau est toujours d'une valeur de moins de 5000 $. Le conseiller affirme qu'il assume entièrement la facture.

«Que Jon soit passé dans ma vie, c’est vraiment apprécié», a dit Junior Dufresne, un des gagnants de ce concours.

Junior Dufresne a vécu l'une des pires années de sa vie en 2019. Il était loin de s'imaginer que c'est un conseiller aux ventes automobiles qui allait lui permettre de décrocher un sourire dans cette période sombre. «C'est un cadeau inespéré. Cela a vraiment changé la donne», a constaté M. Dufresne.

«L'assurance salaire ce n'est pas là qu'on fait le plus d'argent. Cela aurait été impossible pour moi de m'acheter un véhicule», a-t-il ajouté

Les gens peuvent visiter la page Facebook Jon Don Beli Auto afin de participer au concours.

