Une première femme à la tête de la Commission canadienne du lait

La Gaspésienne Jennifer Hayes a été nommée à la présidence de la Commission canadienne du lait, faisant d’elle la première femme à accéder à ce poste.

Productrice de bovins laitiers et de boucherie sur la péninsule gaspésienne, Mme Hayes a été choisie pour un mandat de quatre ans qui a commencé le 23 décembre dernier.

«Je suis heureuse d’annoncer la nomination de Jennifer Hayes en tant que présidente de la Commission canadienne du lait et fière qu’elle soit la première femme à occuper ce poste. Productrice laitière et leader dans sa communauté gaspésienne, elle a une grande expérience de la gouvernance, entre autres à titre de commissaire de l’organisme», a déclaré mardi par voie de communiqué la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau.

La nouvelle présidente avait été nommée pour la première fois à la Commission canadienne du lait en tant que commissaire en janvier 2017, poste qu’elle a occupé ces dernières années.

Elle a notamment participé à la défense des intérêts régionaux dans le développement des secteurs laitier, bovin et agricole au sein de l’Union des producteurs agricoles (UPA).

Créée en 1966, la Commission canadienne du lait est une société d’État qui a pour mandat de coordonner les politiques fédérales et provinciales sur les produits laitiers.

