«Van Aventure»: une troisième saison haute en couleur

Après un autre été passé à bord de sa fourgonnette tout équipée, Dominic Arpin revient sur les ondes d’Évasion dès mercredi avec la troisième saison de «Van Aventure».

De l’Abitibi, à la Baie-James, en passant par la Haute-Gaspésie et l’île d’Anticosti, l’équipe de l’émission n’a jamais fait autant de kilométrage en une saison.

Encore teintée par les restrictions sanitaires qui ont notamment empêché l’équipe de visiter certaines réserves autochtones, cette troisième saison sera davantage parente à un documentaire-réalité, avec un aspect personnel beaucoup plus poussé que par le passé, a signifié Dominic Arpin à l’Agence QMI, lors d’une entrevue.

À bord d’un véhicule récréatif, l’équipe de tournage a elle aussi vécu le mode de vie «vanlife» et allait aux mêmes endroits, entre autres pour dormir, que l’aventurier aguerri. «Ça donne une approche beaucoup plus vraie et authentique de ce que c’est la “vanlife”. J’avais aussi des caméras à portée de main pour documenter ce qui se passait dans ma van entre les tournages», a-t-il dit.

«Une émission dépaysante»

Questionné sur les moments marquants de la prochaine saison, Dominic Arpin, au volant de sa fourgonnette, a fait savoir que pour lui les moments passés à l’île d’Anticosti restent encore gravés dans sa mémoire. À commencer par le transport de son véhicule, placé dans un conteneur, sur un cargo pour traverser le Golf du Saint-Laurent.

«De voir ma van soulever par une grue comme ça, ça m’a marquée. Ç’a été d’ailleurs un épisode le fun et ç’a été probablement le moment le plus spécial de notre série. C’est une Île encore vierge; il n’y a pas de route d’asphalte. C’est encore vraiment la vie sauvage et d’aller y vivre une semaine en van c’était vraiment particulier. Les paysages donnent l’impression de ne plus être au Québec», a décrit l’animateur.

Sur le plan personnel, le moment le plus marquant demeure son saut en parachute le jour de son 50e anniversaire. «J’ai une peur maladive des hauteurs. Ç’a été mon plus grand défi à vie. En plus, j’étais accompagné de deux de mes meilleurs amis qui en étaient aussi à leur premier saut», a-t-il dit.

Des capsules sur TVA

En marge de la sortie de la troisième saison de «Van Aventure» sur les ondes d’Évasion, des capsules de 5 minutes chacune sortiront mercredi sur TVA+.

Consacrées à l’hiver, les capsules de «Van Aventure» présenteront du contenu exclusif à la plateforme. L’équipe s’est notamment rendue à Charlevoix pour y pratiquer des activités en plein air et expérimentée les nuits à -20 degrés dans une fourgonnette.

«J’aime beaucoup l’hiver, c’est ma saison préférée, mais je trouve que c’est assez complexe de faire des tournages en hiver. Les journées sont courtes, il fait froid dehors, c’est plus complexe pour l’équipe de tournage avec l’équipement et dans la van, je n’ai pas accès à l’eau courante, aux toilettes. C’est moins agréable», a partagé l’animateur, qui n’était pas certain s’il avait envie de faire une série complète de 13 épisodes consacrés aux joies de l’hiver et à la «vanlife» en cette saison hostile.

D’autant plus que ce dernier voyage était avec sa chienne Mika, qui semblait aussi parfois trouver le temps long. «Mais des capsules comme ça, chaque hiver, ça, c’est oui», a-t-il dit sans hésiter.

S’il y avait une quatrième saison, l’équipe de «Van Aventure» aimerait, tout en gardant quelques destinations au Québec, quitter la Belle Province. L’animateur de la série a notamment fait allusion à l’Ouest canadien, au nord-est des États-Unis (dans le Maine, le Vermont et le New Hampshire), mais aussi aux provinces maritimes, comme à Terre-Neuve-et-Labrador.

Ce serait d’ailleurs la première destination où l’équipe de «Van Aventure» irait pour la quatrième saison. L’idée serait d’y aller au mois de mai pour aller voir les icebergs qui se détachent des glaciers et qui descendent du nord , ainsi que la migration des baleines.

Entretemps, les capsules de «Van Aventure» consacrées à l’hiver seront présentées sur TVA+ dès le mercredi 5 janvier, tandis que les émissions complètes de la saison 3, tournées cet été, seront diffusées sur Évasion, au même moment.

