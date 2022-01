Vol PS752: un tribunal ontarien accorde 107 millions $ aux familles endeuillées

Un tribunal de l'Ontario a accordé, le 31 décembre dernier, 107 millions $, plus les intérêts, à six familles ayant perdu des proches dans la destruction du vol 752 d'Ukraine International Airlines en 2020.

L'avion avait été abattu il y a presque deux ans, le 8 janvier 2020, tuant les 176 personnes à bord, dont 55 citoyens et 30 résidents permanents canadiens. Parmi les passagers, 138 se rendaient au Canada.

Le juge Edward Belobaba, de la Cour supérieure de justice de l'Ontario, avait statué en mai 2021 que la destruction de l'avion était un acte de terrorisme intentionnel. Le ministère iranien des Affaires étrangères avait affirmé par la suite que ce jugement était sans fondement.

Dans sa décision, le juge Belobaba a accordé 100 millions $ de dommages-intérêts punitifs à partager entre les successions des six victimes; 1 million de dollars pour perte de conseils, de soins et de compagnie; et 6 millions de dollars pour la douleur et les souffrances, a rapporté Radio-Canada.

L’attaque s’était déroulée dans un contexte d’escalade des tensions entre l’Iran et les États-Unis après l’assassinat par l’administration Trump du général iranien Qassem Soleimani moins d’une semaine plus tôt, le 3 janvier. Dans les heures précédant la tragédie, l'Iran avait tiré des missiles près de bases américaines en Irak, en guise de démonstration de force, et sa défense aérienne se trouvait en état d'alerte maximale.