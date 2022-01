BLOUIN, Sylvia Jolin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 décembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Sylvia Jolin, épouse de monsieur Rénald Blouin, fille de feu Sylvère Jolin et de feu May Kerwin. Elle demeurait à Québec (secteur Cap-Rouge).La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Rénald; sa sœur Hélène Jolin (feu Jean-Paul Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blouin: Lise (Claude Fortier), Jacques (Liliane Dubeau), Ginette (Jacques Séguin) et Yves (Isabelle Blasco); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre sa sœur Carole Jolin. La famille tient à remercier le personnel soignant des l'Hôpitaux de l'Enfant-Jésus, St-François d'Asisse et du CHUL (département de Gastro Entérologie) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385. www.fondationduchudequebec.org