THIVIERGE, Marc-Henri



À l'IUCPQ, le 30 décembre 2021, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé M. Marc-Henri Thivierge, époux de dame Gisèle Vallée. Il demeurait à Saint-Sévérin. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Nicole (Jean Lessard), Brigitte (Guy Lessard), Sylvie (Renaud Grégoire), Guylaine (Roger Côté), Chantal (Gaston Fleury), Danie (André Brousseau) et Ian (Caroline Lessard); ses petits-enfants: Stéphanie Lessard, Marco et Cindy Lessard, Valérie Lessard, Jessica Grégoire, Rebecca Fleury, Alexandra et Roxanne Henry, Marc-Olivier, Mickaël et Mathieu Thivierge ainsi que ses 14 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Clairia (feu Robert Vachon), feu Jules- Aimé, feu Raymond (feu Germaine Lessard), feu Rose-Hélène (feu Ephrem Vallée), feu Gertrude (feu Rosaire Nolet), feu Julia (feu Rosaire Vachon) et feu Cécile (feu Alexandre Roy). Il était le beau-frère de feu Yvonne (feu Gérard Lefebvre), feu Wilbrod (feu Eva Sylvain), feu Rose-Albina (feu Benoit Labbé), feu Agathe (feu Roméo Lefebvre), feu Hermance (Lionel Ferland), feu Noël, feu Josaphat et Benoit. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.vendredi, jour de la célébration, à compter de 13 h.La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC (1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal (Québec), H3G 1R4): https://www.coeuretavc.ca/