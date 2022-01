PERRAULT, Jean-Paul



À Québec, le 1er décembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé Jean-Paul Perrault, époux bien-aimé de Suzanne Demers. Il était le fils de feu Alice Nadeau et de feu Louis-Henri Perrault. Il demeurait à Québec (Charlesbourg).La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 12 h 30 à 13 h 45.Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille. Outre Suzanne, son épouse attentionnée des 51 dernières années, il laisse dans le deuil ses enfants chéris : Caroline (Stéphane Landry) et Christian; ses petites-filles adorées Kaïla et Mia Landry; ses sœurs: Hélène et Jacqueline (feu Emmanuel Demers); son frère: Guy (Nicole Émond), puisqu'il est allé rejoindre son frère feu Pierre (Denise Parent) décédé en 2020; ses neveux et nièces : Richard Delisle, Sylvie (Alain Déziel), Michèle (Mario Collin) et Lise Demers (Sylvain Boutin), Mark et Marie-Claude Perrault (Éric Payette); ses cousines et cousins, ainsi que d'autres parents et ami(e)s. Jean-Paul avait une personnalité bien unique et il n'aura laissé personne indifférent durant son passage, que ce soit d'autres arpenteurs-géomètres, ses collègues à Hydro-Québec, des membres de Club Optimiste, des joueurs de ligues de quilles et de badminton, ses partenaires de billard, des encanteurs, des chambreurs, des bénévoles et bénéficiaires de la popote roulante, divers débosseleurs et mécaniciens avec qui il a passé de nombreuses heures, ses voisins au chalet du Lac des Commissaires, sans compter tous ceux qui lui ont prodigué des soins et notamment aux départements d'oncologie, d'urologie et de néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Québec et du CRCEO depuis 2013 et à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) depuis septembre 2021. Il est demeuré lui-même jusqu'à son dernier souffle. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec : https://fondation-iucpq.org ou à la Fondation des maladies du rein : https://rein.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.