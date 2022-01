À l’aise dans des rôles d’ado

Kelly Depeault a l’habitude des rôles costauds. Outre Catherine, l’adolescente tourmentée du film La déesse des mouches à feu, et l’explosive Claudie dans L’Échappée, elle est à Maïa, une accro à la cocaïne plongée dans l’univers de la prostitution, dans la série Clash.

La jeune Marie-Noëlle qu’elle retrouve dans la websérie La panne, maintenant offerte sur le Squat de Télé-Québec, ne fait pas exception.

« Elle aime encore beaucoup la musique, mais elle s’est chicanée avec sa meilleure amie parce qu’elle souffre d’anorexie », explique Kelly Depeault.

Dans ce scénario rédigé par le duo Benoit Lach et Vincent Lafortune, des amis doivent composer avec une étrange présence qu’on croit être celle d’un yéti sur le territoire du village voisin.

Cette trame narrative plaît à Kelly Depeault pour de multiples raisons.

« J’aime les séries et les histoires pour enfants. Je trouvais ça le fun de faire des trucs qui se rattachaient plus aux jeunes. J’aime que ce soit huit minutes par épisode ; ça s’écoute super vite et c’est rafraîchissant. J’aime l’effet stressant, angoissant, mais que ce soit pour les enfants. »

« J’ai aimé le principe de l’ami imaginaire qui est là dans les deux saisons et qui est super important, poursuit-elle. Encore là, ce n’est pas d’infantiliser les enfants parce que ça existe même quand tu as neuf ans. Quand tu as un ami imaginaire, tu ne niaises pas nécessairement. »

Même si la saison 2 de La panne place son personnage sur un parcours plus lourd que lors des premiers épisodes, Kelly Depeault a beaucoup apprécié renouer avec ses partenaires de jeu, aborder des sujets importants (dont l’anorexie) et laisser les parents dans l’ombre.

« On ne voit pas tant les parents. C’est plus une affaire de jeunes, un regroupement de jeunes. J’ai aussi aimé qu’on parle des parents, mais qu’on ne les voie pas nécessairement. »

Son propre univers

Comme l’adolescente Marie-Noëlle ne suit pas la ligne directrice des huit nouveaux épisodes de la websérie, son interprète a dû avoir recours à une certaine préparation de jeu.

« Pour la saison 2, il fallait que j’utilise un peu mon imagination parce que j’ai des scènes spécifiques, mais tout ce qu’elle fait pendant que d’autres comédiens sont à l’écran, ça demande un peu plus de préparation imaginaire. Comme il n’y a pas tant d’informations sur sa vie, je me suis créé un petit univers pour être stable dans mon personnage. »

En plus de continuer son travail sur le plateau de L’Échappée, de retour les lundis à 20 h sur TVA, Kelly Depeault sera en vedette dans le film québécois Noémie dit oui qui sortira quelque part en 2022. Elle a hérité du rôle-titre, celui d’une adolescente qui fugue d’un centre jeunesse. Elle en profitera pour donner la réplique à Emi Chicoine.

Pour voir les deux saisons de la websérie La panne, il suffit de se rendre à l’adresse squat.telequebec.tv/la-panne.